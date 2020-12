Moradores de três bairros do centro da capital estão sem água está manhã

Moradores do bairro de Nazaré, Umarizal e parte do Reduto, na capital paraense, estão sem água na manhã desta terça-feira (8). O aviso foi enviado pela Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa), por volta das 7h50.

A Cosanpa explica que, após a retirada de um vazamento, foi necessário interromper emergencialmente o fornecimento de água.

💦⚠️ Atenção, moradores dos bairros Nazaré, Umarizal e parte do Reduto, em Belém:



Devido a retirada de um vazamento, foi necessário interromper emergencialmente o fornecimento de água. — cosanpaoficial (@cosanpaoficial) December 8, 2020

A expectativa é que o serviço seja restabelecido às 10h.