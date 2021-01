Moradores de três bairros de Belém ficam sem água nesta quarta-feira

Por conta de um vazamento, três bairros de Belém devem ficar sem água na noite desta quarta-feira (20). A Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) informou que a previsão é que a retirada do vazamento seja concluída até as 22h.

Os bairros afetados são Guamá e partes da Cremação e Condor. De acordo com a Cosanpa, após a conclusão do serviço, o abastecimento será normalizado.