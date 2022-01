Moradores de Santa Izabel recebem serviços da Policlínica Itinerante nesta quarta

A Policlínica Itinerante, ação do Governo do Pará que leva atendimentos em saúde às comunidades, retomará o atendimento ao público nesta quarta-feira (19), beneficiando a população do município de Santa Izabel do Pará. O objetivo é atender a demanda principalmente por testes de covid-19. Os serviços serão oferecidos na Escola Municipal de Ensino Fundamental Silvio Nascimento e prosseguem até quinta-feira (20). As informações são da Agência Pará.

“Queremos avançar na oferta de testes para Covid-19 assim como estamos avançando na vacinação contra a doença no Pará, pois a testagem é importante também como medida preventiva e de controle da pandemia no Estado”, afirma o titular da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), Rômulo Rodovalho.

“Quem testar negativo para Covid-19 e estiver com síndrome gripal também terá o atendimento médico assegurado para tratar os sintomas. Em ambos os casos, os usuários receberão a prescrição médica adequada para o quadro clínico que estiverem apresentando”, assegurou o secretário.

De Santa Izabel do Pará, a Policlínica Itinerante seguirá para o município de Santo Antônio do Tauá, onde permanecerá nos dias 21 e 22; São Caetano de Odivelas, nos dias 24 e 25, e Vigia de Nazaré, nos dias 26 e 27, todos na região Nordeste.

O serviço funcionará em dois dias, das 8 às 16 h, contando com 16 profissionais, sendo oito em cada turno - três médicos, três enfermeiros e dois técnicos em enfermagem, além de apoio administrativo.

Para ser atendido, basta que o paciente apresente um documento de identificação oficial e o comprovante de residência para fazer o cadastro. Caso apresente sintomas mais severos da doença, como falta de ar, a recomendação é que busque imediatamente atendimento nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e prontos socorros municipais.

Em 2021 a Policlínica Itinerante percorreu 22 municípios do interior do Pará e garantiu mais de 5 mil atendimentos médicos, de casos leves e moderados de covid.

Serviço: Policlínica Itinerante em Santa Izabel do Pará, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Silvio Nascimento - na Travessa José Amâncio, Centro, s/n. O cronograma dos demais locais será divulgado posteriormente.