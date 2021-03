Moradores de Outeiro reclamam da qualidade dos ônibus que circulam na Ilha

Moradores de Outeiro se queixam da qualidade do transporte público na ilha. E a situação é agravada com a pandemia. Na manhã de quarta-feira (10), Santos Joel estava no final da linha da Belém-Rio, a única empresa que atende a população de Outeiro. “São sucatas”, afirmou ele, referindo-se aos ônibus.

“Não há manutenção. Os ônibus novos do BRT eram para estar em Outeiro”, afirmou. Perguntado se houve alguma mudança na qualidade dos ônibus, principalmente nesse novo momento da pandemia, Santos Joel respondeu: “A situação é a mesma. No horário de pico, há aglomeração”. Segundo ele, essa aglomeração ocorre nos horário de picos, quando, entre 4h30 e 8h30, o trabalhador sai de sua casa para ir para o emprego ou para resolver outros assuntos.

Ele afirmou que a empresa não garante “higiene” para os passageiros. “Não está dispondo do álcool em gel, principalmente na subida dos ônibus. Não temos amparo para o passageiro. Aqui não é um terminal. É um ponto final da linha. Só isso”, afirmou. “É horrível dentro dos ônibus na hora do pico. Muita aglomeração. Continua na mesma”, completou.

Lidiane Carvalho também lamentou a situação dos ônibus em Outeiro. “Uma precariedade”, afirmou. “Continuam lotados”, acrescentou. “Além de lotados, os veículos são sucateados, imundos e vivem pegando fogo”, afirmou. “As poucas fiscalizações visam apenas orientar os usuários. E, na maioria das vezes, são superficiais e nem sempre dão resultados. A nós, meros seres humanos, restar saber quais fundamentos científicos fazem essa triagem que penalizam uns e passam desapercebidos para outros. Enquanto isso, os veículos seguem lotados diariamente, mesmo com as restrições”, afirmou Lidiane. E, nos dias de chuva, com as janelas fechadas, tudo abafado, ônibus cheio, muita gente tira as máscaras e aumenta o risco de contaminação, acrescentou.

A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém, em nota, disse que desde o início da pandemia vem intensificando a fiscalização junto à empresa Belém Rio para que atenda ao que determina as ordens de serviço quanto ao número de veículos e horários de viagens de diversas linhas sob responsabilidade da empresa, entre elas as linhas que atendem ao distrito de Outeiro.

"Essa fiscalização ficou ainda mais ostensiva a partir do novo decreto do Governo do Estado, que está sendo acompanhado por todas as prefeituras da Região Metropolitana, com trabalhos diários realizados pelos agentes de transporte e de trânsito da SeMOB nos finais de linha do distrito, com apoio da Guarda Municipal, e sempre que constatado o não cumprimento das ordens de serviço por parte da empresa ela é autuada. A empresa também é autuada sempre que um veículo é flagrado com problemas mecânicos e/ou estruturais."

Sobre a disponibilização do álcool em gel, a SeMOB informa que o decreto não prevê esta determinação, porém exige a higienização completa dos ônibus ao início de cada viagem, o que também é fiscalizado pelo órgão.