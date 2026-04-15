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Moradores de Outeiro recebem ação de cidadania com emissão de documentos nesta quinta-feira (16)

Iniciativa da Defensoria Pública do Estado do Pará oferece serviços gratuitos como RG, CPF, título de eleitor e orientação jurídica

O Liberal
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Moradores de Outeiro recebem ação de cidadania com emissão de documentos nesta quinta-feira (16). (Reprodução)

Moradores do distrito de Outeiro, em Belém, terão acesso a uma ampla ação de cidadania nesta quinta-feira (16), com a oferta de diversos serviços gratuitos, como a emissão de documentos e atendimentos jurídicos. A iniciativa é promovida pela Defensoria Pública do Estado do Pará e ocorrerá das 8h às 14h, na Igreja do Evangelho Quadrangular, localizada na avenida Paulo Costa, no bairro Água Boa.

A programação inclui atendimento jurídico com orientações e encaminhamentos em casos como divórcio consensual, pensão alimentícia, registro civil, reconhecimento de paternidade e consulta de processos. Também serão realizados serviços de emissão de documentos, como RG, CPF, carteira de trabalho digital e título de eleitor, além de segunda via de certidões de nascimento, casamento e óbito.

Outros atendimentos disponíveis envolvem a emissão do Cartão SUS, cadastro no portal Gov.br, emissão do cartão do idoso e fotos 3x4. A ação também contempla serviços voltados à causa animal, como a emissão do chamado “RG Animal”.

A atividade faz parte de uma mobilização voltada à ampliação do acesso a direitos básicos, especialmente para populações em situação de vulnerabilidade social, segundo a Defensoria.

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