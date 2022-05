Moradores de Outeiro prestam vestibular pela primeira vez no próximo domingo (15)

Vestibulandos do distrito de Outeiro, em Belém, terão a oportunidade de garantir o acesso à universidade, a partir de uma prova realizada no próximo domingo (15), na Fundação Escola Bosque (Funbosque). No total, são 40 vagas disponibilizadas para o curso de Tecnologia em Geoprocessamento, na Universidade Federal do Pará (UFPA).

A iniciativa inédita é promovida pelo Programa Forma Pará, por meio de um acordo entre a Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica (Sectet), do Governo do Estado, e pela Secretaria Municipal de Administração (Semad), da Prefeitura de Belém.

No dia da prova, os portões da Funbosque serão abertos a partir das 13h. O exame será aplicado pela Fundação Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa (Fadesp), com realização das 14h às 18h a todos os 510 inscritos.

O secretário da Semad, Jurandir Novaes, relatou a importância da realização da prova na Ilha e manifestou felicitações aos vestibulandos. “A ideia é que os futuros tecnólogos em geoprocessamento possam atuar no distrito em que estão realizando a prova. Em nome da Semad e da Prefeitura de Belém, desejo sucesso aos que irão fazer a prova”, afirmou.

O que levar no dia da prova

-Documento de identificação com foto (original);

-Caneta esferográfica de tinta azul ou preta;

-Máscara de proteção;

-Comprovante de vacina com as doses da vacina de Covid.

Para as mulheres que estão em fase de amamentação

Será disponibilizado um local adequado, onde a amamentação poderá ser realizada em até 30 minutos, com o intervalo de 2 horas entre cada uma delas. Vale ressaltar que o tempo de amamentação não será subtraído da duração total do exame.

Os estudantes inscritos que não residirem em Outeiro terão o deslocamento gratuito. A lancha responsável pela condução até a Ilha, partirá às 4h30 do Trapiche de Icoaraci, localizada na Rua Siqueira Mendes, bairro do Cruzeiro.

A parceria entre o Governo do Estado e as Instituições de Ensino Superior, ainda prevê maiores ofertas de vagas nos distritos de Outeiro, Mosqueiro e Icoaraci. Os cursos oferecidos serão Geoprocessamento (Universidade Federal do Pará - UFPA), Gastronomia (Universidade do Estado do Pará - UEPA) e Sistema de Informação (Universidade Federal Rural da Amazônia - UFRA), em cada um dos distritos, respectivamente.

(Gabriel Pires, estagiário, sob a supervisão de Victor Furtado, coordenador do Núcleo de Atualidades)