Moradores de Outeiro contabilizam danos causados pelo temporal do domingo (07)

A segunda-feira (08) foi de contabilizar os prejuízos causados pela forte chuva da noite de domingo (07), no distrito de Outeiro, em Belém. A manhã seguinte ao temporal foi dedicada a reparar os estragos sofridos pelos moradores. Várias casas ficaram destelhadas no bairro da Água Boa, e a ventania chegou a virar um carro de lanches estacionado na localidade conhecida como Pistão, na praia Grande — ponto tradicional de venda de comidas.

O estudante Mauro Batalha, de 55 anos, morador da Água Boa, ficou surpreso ao ver os estragos quando chegou em casa na noite de domingo. Praticamente metade do telhado da residência de dois andares foi arrancado. "No momento da chuva, eu estava fora. O meu sobrinho, que estava sozinho, percebeu o chuvisco dentro de casa e foi verificar, quando se deparou sem o telhado", relatou.

Mesmo a parte do telhado que não foi levada pelo vento sofreu danos. "A parte superior do telhado, onde o vento não levou, quebrou as telhas e furou, causando um estrago muito grande. Perdemos uma televisão, a outra ficou danificada, os móveis de madeira aglomerada foram atingidos, as camas ficaram encharcadas. Agora vamos ver de alguma forma para tentar mudar esse cenário", contou Mauro.

Prejuízos em Outeiro por vendaval Mauro Batalha, de 55 anos, ficou surpreso com a força dos ventos que arrancaram o telhado da sua casa.(Cira Pinheiro / O Liberal) Telhado foi parcialmente danificado no bairro da Água Boa, em Outeiro. (Cira Pinheiro / O Liberal) Moradores contabilizaram os prejuízos na manhã desta segunda-feira (08), na Ilha de Caratateua. (Cira Pinheiro / O Liberal) Carro de lanche virou por causa da chuva na noite de domingo (07), em Outeiro. (Cira Pinheiro / O Liberal)

A Defesa Civil de Belém esteve na casa de Mauro, acompanhada de integrantes do Corpo de Bombeiros. Segundo ele, pelo menos oito casas foram atingidas na região.

Vídeos e fotos compartilhados nas redes sociais mostram o veículo de lanches tombado na praia Grande. Moradores e trabalhadores fizeram uma força-tarefa para colocá-lo de pé novamente. Cadeiras e outros objetos também foram arremessados pela força do vento.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), imagens de satélite registraram nuvens cumulonimbus sobre a Região Metropolitana de Belém, com pancadas de chuva localizadas em Outeiro. A combinação de convecção, alta umidade e temperatura favoreceu o desenvolvimento de linhas de instabilidade.

"As correntes descendentes da nuvem ocasionalmente causam rajadas de vento fortes, e foi o que verificamos pelos estragos causados. A escala de Beaufort dá a possível estimativa de rajadas atingindo velocidades entre 50 km/h e 70 km/h", detalhou o meteorologista do Inmet, José Raimundo Abreu.

Chuva virou carrinho de lanche e causou outros prejuízos em Outeiro, em Belém. (Reprodução / redes sociais)

A Defesa Civil esteve na região ainda na noite de domingo (07) para atender aos chamados e avaliar os estragos, mas a falta de iluminação dificultou o trabalho das equipes.

Por meio de nota, a Prefeitura de Belém informou que "equipes da Defesa Civil Municipal permanecem no Distrito de Outeiro desde a manhã desta segunda-feira, 8, para concluir o levantamento do número de casas atingidas pelo vendaval. O total de residências será fornecido após a finalização dos trabalhos. Equipes da Fundação Papa João XXIII (Funpapa) também foram acionadas para prestar apoio às famílias afetadas. A Prefeitura reforça que o trabalho da Defesa Civil é fundamental para que as famílias afetadas sejam devidamente encaminhadas aos órgãos de assistência social, garantindo o apoio necessário neste momento de dificuldade".