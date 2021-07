Moradores de Mosqueiro participam de programação especial de 126 anos da ilha, nesta teçra-feira (6)

A Ilha de Mosqueiro completa, nesta terça-feira (6), 126 anos. Para celebrar a data, a prefeitura de Belém vai realizar uma programação especial de aniversário, iniciando a partir das 9h, com a tenda da cidadania, que vai oferecer vários serviços à população, como consultório rotativo e orientações jurídicas e sobre as ações da Defesa Civil. Uma agenda de inaugurações também está na pauta, como a do novo caramanchão do Chapéu Virado e novas Unidades Básicas de Saúde (UBSs).

Pela manhã, a partir das 9h, no Chapéu Virado, a programação será voltada ao público com emissão de documentos, atendimento de saúde e orientações relativas à atuação da Defesa Civil Municipal. “Estamos muito felizes em poder entregar obras importantes, mas também por prestar serviços, pois, nossa comunidade necessita desses atendimentos", afirma a agente distrital de Mosqueiro, Vanessa Egla.

No consultório rotativo da Tenda da Cidadania, os moradores terão acesso à vacinação contra H1N1, teste rápido de Doenças Sexualmente Transmissíveis (DSTs), pressão arterial e distribuição de preservativos. A Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos (SEJUDH) também irá oferecer orientações jurídicas aos moradores.

Já pela parte da tarde, a partir das 16h, o prefeito Edmilson Rodrigues vai reinaugurar as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do Furo das Marinhas e de Carananduba, reformadas para atender às comunidades, e inaugurar o Centro Multicultural Solar da Ilha. O novo caramanchão do Chapéu Virado também será inaugurado, a partir das 18h. A programação de aniversário integra as ações do "Verão da Gente 2021", que segue em Mosqueiro até o final do mês.

História

Mosqueiro virou distrito administrativo em 1901, com a finalidade de transformar a ilha num balneário capaz de abrigar, por temporada, um número crescente de visitantes e veranistas. Hoje, aos 126 anos, Mosqueiro é referência em ambiente aprazível e de lazer com mais de 50 mil habitantes e 19 bairros.

Um conjunto de 21 praias em forma de enseada, gastronomia, pescado, turismo ecológico, agricultura, comércio, artesanato e grande produção cultural, entre outros atrativos turísticos, destacam Mosqueiro no cenário nacional em termos de belezas exóticas amazônicas e novos trechos do turismo ecológico.