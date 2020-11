Moradores de cinco bairros da capital ficarão sem água em dois dias

Na próxima quinta-feira (26), moradores de cinco bairros de Belém terão o fornecimento de água interrompido. Hoje (24), a Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) informou que os afetados serão os bairros de São Brás, Fátima, Canudos e partes da Pedreira e Marco, de 22h às 5h.

Já no dia 30 (segunda-feira), também no mesmo horário, haverá nova parada. De acordo com a Cosanpa, as interrupções acontecerão para que seja possível realizar o serviço de interligação das novas redes de distribuição na área do 6º setor.