Moradores de Benevides interditam parcialmente BR-316 para cobrar melhorias na travessias

"Estamos cansados de ficar aqui parados". Esta foi uma das palavras de ordem de um grupo de moradores do bairro Canutama, em Benevides, município da Região Metropolitana de Belém (RMB). Sob uma chuva fina e intermitente, na tarde desta segunda-feira (2), adultos, adolescentes e até crianças ocuparam a lateral da rodovia BR-316, no km 21, em protesto contra a dificuldade para atravessar a via, riscos de atropelamentos e a má condição da próprio bairro, que fica para a frente da BR-316, ao lado de uma subestação de energia elétrica.

"A gente foi parar na BR-316 porque a gente quer melhorias na nossa travessia. Tem crianças que precisam ir à creche do outro lado da rodovia, adultos. A gente não tem faixa de pedestre. A gente também quer arara eletrônica", afirmou o morador, Amélio Miranda, que se apresentou como um dos pioneiros no Canutama, que tem 18 anos de formação.

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foram até os moradores, no trecho, em questão, e conseguiram com que eles não parassem o tráfego de veículos por completo, pois eles já haviam criado uma barricada com pneus, pedaços de madeira e outros materiais.

Nas redes sociais, circularam vídeos mostrando os moradores empunhando cartazes e dizendo palavras de ordem sobre o cansaço de ficar esperando por muito tempo até conseguirem atravessar a rodovia na altura da comunidade.

Amélio Miranda afirmou que a prefeitura de Benevides está ciente dos problemas no Canutama, tanto no que diz respeito às dificuldades de locomoção dos moradores na BR-316 quanto com relação à falta de saneamento básico e de água de qualidade no bairro. Os moradores disseram que já levaram a situação para conhecimento da prefeitura municipal.

"Eu e outros moradores somos os mais antigos aqui no Canutama. Nós ganhamos uma caixa d'água de 5 mil litros, mas isso foi em 2014; quando éramos cerca de 400 famílias. Agora, aumentou. A gente perdeu o controle, acreditamos que moram aqui 600 famílias. Precisamos dobrar a capacidade da caixa d'água, e também os retorno que a gente tem para acessar o nosso bairro está tudo esburacado", queixou-se, Amélio.