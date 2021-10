Moradores de 23 bairros de Belém e Ananindeua ficarão sem água por 7h entre quarta e quinta

A Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) informa a população que haverá interrupção no abastecimento de água em 24 bairros, em Belém e Ananindeua. De acordo com o comunicado, a suspensão está prevista para iniciar às 23h desta quarta-feira (20) e prosseguirá até às 6h da quinta-feira (21), sendo necessárias para realizar uma manutenção emergencial nos complexos que atendem os setores.

Os bairros afetados serão:

Em Belém:

Cabanagem;

Batista Campos;

Jurunas;

Guamá;

Cremação;

Condor;

Marco;

Souza;

Curió-Utinga;

São Brás;

Fátima;

Canudos;

Pedreira;

Terra Firme;

Telégrafo;

Sacramenta;

Barreiro;

Marambaia;

Val De Cans.

Em Ananindeua:

Partes do Coqueiro;

Atalaia;

Guanabara;

Conjuntos Cidade Nova e Guajará.

Para evitar transtornos aos moradores do bairro Cabanagem, a Cosanpa irá encaminhar caminhões pipas para distribuir água para a população.

A previsão é de que os demais serviços sejam concluídos às 6h do dia seguinte.