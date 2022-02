Moradores de Belém e Ananindeua ficam sem abastecimento de água após problema elétrico

A Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) informou neste sábado (12), que moradores de Belém e Ananindeua enfrentam problema com o serviço de abastecimento de água da companhia, após problemas elétricos.

De acordo com a Cosanpa, os problemas elétricos foram identificados no Complexo Bolonha. A companhia não informou a previsão de restabelecimento do serviço, mas afirmou que equipes trabalham para que seja normalizado 'o mais breve possível'.