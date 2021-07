Moradores de Ananindeua seguem sem água nas torneiras

A Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) informou por meio de nota nas redes sociais que o serviço de manutenção emergencial do sistema que abastece os conjuntos Cidade Nova 1, 2, 8 e 9 só deverá ser concluído nesta terça-feira (6). A previsão inicial de retomada do fornecimento de água era as 19 horas desta segunda (5). A interrupção já vai para o terceiro dia.

O abastecimento nos quatro conjuntos citados começou a falhar já no sábado (3) e foi suspenso totalmente no último domingo (4). A demora na retomada do serviço e a frequência com que o problema do desabastecimento ocorre na área foram motivos de muitas queixas dos moradores nas redes sociais da companhia e também nos canais públicos para reclamação.

Quem mora há mais tempo na Cidade Nova, como Adevaldo Pedro de Oliveira Cardoso, 63 anos, que reside há mais de três décadas no conjunto, relata que a falta de água sempre foi um motivo de transtorno. Mesmo com a instalação de caixas d'água, a irregularidade no abastecimento é uma preocupação constante.

"Desde que nos mudamos para cá que é desse jeito. A água, quando tem, sempre fica fraca boa parte do dia, principalmente no verão, quando as pessoas consomem mais. Além disso, não dá pra lavar uma roupa branca por causa da sujeira das tubulações, que são antigas. E ainda tem esse negócio da água parar durante a noite e só voltar de manhã. Isso já tem décadas e ninguém resolve!", reclama.

Fabíola Lisboa da Silva, 31 anos, moradora da Cidade Nova 8, também se queixa da qualidade da água e das interrupções noturnas. Mas é nos dias em que há suspensões sem previsão de retorno, como agora, que ela diz sofrer mais. "O nosso problema é que ainda não tivemos condições de instalar uma caixa d'água, então a gente depende só da Cosanpa. Pra quem tem criança em casa e todos os afazeres domésticos para dar conta é bastante complicado ficar dois, três dias sem água. É muito desgastante", diz a dona de casa.