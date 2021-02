Falta de saneamento impõe rotina de dificuldades e insegurança em Águas Lindas

O problema é antigo: moradores reclamam da quantidade de lama e buracos em algumas ruas de Águas Lindas, no limite entre os municípios de Belém e Ananindeua. Uma dessas vias é a 4ª Rua, na Comunidade Nova Jerusalém. A realidade é agravada com as fortes chuvas deste período. “A situação é precária”, disse a moradora Keuly Costa. “Não tem saneamento básico. Não tem asfalto. A rua é só lama. Não tem nada.”

Keuly relata que, por conta da falta de condições, os ônibus também demoram para passar naquela área. “Aqui é horrível”, acrescentou. Além de não ter ônibus suficientes, quando chega às 18 hora a frota reduz mais ainda, acrescentou. “A gente fica quase duas horas na parada do ônibus esperando, porque não tem”, explicou. “Se a gente precisa de táxi e uber, eles não entram”, contou. “Se a gente não se socorrer com os vizinhos que tiver moto ou carro, a gente não sai daqui”, afirmou.

A situação também é crítica na rua São Francisco, como atestou a reportagem na manhã de quarta-feira. Crianças, com uniforme escolar, e pessoas idosas têm que pisar na lama para chegar a seus destinos.

Com a dificuldade de acesso, conseguir transporte para as atividades diárias vira uma missão difícil para os moradores (Igor Mota/O Liberal)

Segundo os moradores, um dos principais problemas é que essas áreas ficam no limite entre Belém e Ananindeua e isso gera um jogo de empurra entre as administrações. Os moradores também reclamam da insegurança e pedem mais policiamento ostensivo, que é feito pela Polícia Militar, nessas áreas, para evitar a ocorrência de furtos e roubos. A via principal é a rua São Francisco, que fica em Ananindeua. Já a 4ª Rua, ainda segundo os moradores, pertence a Belém.

Prefeitura de Belém enviará uma equipe técnica até o local

A Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan), da Prefeitura de Belém, informou “que uma equipe técnica será enviada imediatamente ao local para fazer um diagnóstico atualizado da situação e tomar as medidas cabíveis”.

Já a Polícia Militar diz que duas viaturas, fora a viatura do fiscal de dia e também a do comandante da 2ªCia/30ºBPM, major Crístofe, fazem rondas diárias em toda a área das Águas Lindas. O major informou que costuma fazer rondas nessa comunidade e nessas ruas citadas na matéria.

“Vale ressaltar, inclusive, que essa rua São Francisco, por muitas vezes, além de ser intrafegável, tem com constância sido alvo de entulho jogado no meio da via, impossibilitando uma ronda na presente rua”, afirmou.

“Agora, apesar de termos uma área de circunscrição expressiva, temos sim feito rondas na comunidade que padece de ruas esburacadas, mal iluminadas dificultando um policiamento mais adequado a comunidade”, afirmou o major Crístofe.

A Prefeitura de Ananindeua e o Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Belém (Setransbel) também foram procurados, mas, até agora, não se manifesatram sobre esse assunto.