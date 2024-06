Moradores de 15 bairros de Belém ficam sem água nesta sexta; confira os locais

EDUCAÇÃO

Quer estudar no Japão e ganhar quase R$ 4 mil? Veja como se inscrever para bolsas de estudo no país

O Consulado do Japão segue com inscrições até 28 de junho para as bolsas de estudo na modalidade de Graduação, Escola Técnica e Curso Profissionalizante. Estudantes do Pará, Amapá, Maranhão e Piauí podem se inscrever.