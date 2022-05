Moradores da Pedreira ficarão sem água por 14 horas seguidas a partir desta quinta

Moradores da Pedreira, em Belém, terão o fornecimento de água suspenso entre as 22h desta quinta-feira (12) e o meio-dia da sexta-feira (13). Segundo a Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa), o abastecimento será interrompido para que as obras de substituição da rede de água na região possam avançar.

O abastecimento será interrompido nas seguintes avenidas, travessas e ruas:

Av Pedro Miranda entre Av. Júlio César e Tv. Angustura

Av. Marquês de Herval entre Av. Doutor Freitas e Tv. Angustura

Av. Visconde de Inhaúma entre Av. Doutor Freitas e Tv. Angustura

Av. Duque de Caxias entre Av. Júlio César e Tv. Angustura

Tv. Angustura entre Av. Duque de Caxias e Av. Pedro Miranda

Tv. Lomas Valentinas entre Av. Duque de Caxias e Av. Pedro Miranda

Tv. Dr Enéas Pinheiro entre Av. Duque de Caxias e Av. Pedro Miranda

Tv. Pirajá entre Av. Duque de Caxias e Av. Pedro Miranda

TV Perebebuí entre Av. Duque de Caxias e Av. Pedro Miranda

Tv Alferes Costa entre Av. Duque de Caxias e Av. Pedro Miranda

Rua Bandeirante

Rua Brasília

Ainda de acordo com a Cosanpa, o fornecimento será interrompido somente nos locais citados. Conforme o trabalho for concluído, o fornecimento será restabelecido de forma gradativa.

(*Estagiário Gabriel Monteiro, sob a supervisão da editora de OLiberal.com Ádna Figueira)