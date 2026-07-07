Moradores da Marambaia recebem ação de atualização cadastral de conta de água neste sábado

Moradores do bairro da Marambaia, em Belém, poderão atualizar e regularizar o cadastro junto à concessionária Águas do Pará no próximo sábado (11). A ação será realizada na praça Dom Alberto Ramos, das 8h30 às 17h, e também oferecerá atendimento comercial e orientações à população.

Para atualizar o cadastro, o titular da ligação deve apresentar nome completo, CPF ou CNPJ, número de telefone com DDD e endereço de e-mail. Além da atualização cadastral, também será realizada emissão de segunda via de faturas, negociação de débitos, troca de titularidade, solicitação de religação, troca de hidrômetro e pedidos de novas ligações de água.

Durante a ação, os moradores também poderão esclarecer dúvidas sobre os serviços da concessionária e conhecer os canais oficiais de atendimento. Também na programação, crianças terão atividades recreativas para as crianças, incluindo pula-pula e distribuição de pipoca.

A Águas do Pará reforçou que o procedimento deve ser realizado exclusivamente pelos canais oficiais da concessionária e alerta que não envia mensagens nem faz ligações solicitando dados pessoais aos clientes. A atualização pode ser feita pelo aplicativo Águas App, disponível para Android e iOS, pelo WhatsApp e telefone 0800 091 0091, pelo site aguasdopara.com.br ou presencialmente nas lojas físicas da concessionária e nos atendimentos itinerantes.

De acordo com a Águas do Pará, as informações corretas, os clientes passam a receber avisos antecipados sobre manutenções programadas, interrupções temporárias no abastecimento e orientações de consumo por SMS e WhatsApp. Além disso, a atualização facilita o acesso à Tarifa Social, que concede 50% de desconto na conta de água para famílias elegíveis, e às condições especiais de negociação de débitos oferecidas pela concessionária.

Serviço

Ação de Atualização Cadastral da Águas do Pará – Marambaia

Data: 11 de julho (sábado)

Horário: 8h30 às 17h

Local: Praça Dom Alberto Campo – Marambaia, Belém.