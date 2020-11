Moradores da Cidade Nova devem ficar sem água nesta quarta e quinta-feira

A Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) anunciou na noite desta quarta-feira (11), que vai interromper o abastecimento em três áreas da Cidade Nova, em Ananindeua, nesta quarta e quinta-feira (12), por conta de uma manutenção emergencial no sistema que abastece a localidade. A Cosanpa não informou o que causou a manutenção.

De acordo com a publicação, as Cidades Nova 2, 8 e 9 vão ficar sem água das 23h de quarta até as 5h de quinta-feira.

⚠️ Atenção, moradores das Cidade Nova 2, 8 e 9, em Ananindeua:



Durante esta madrugada, faremos manutenção emergencial no sistema que atende a área.



Será necessário interromper o abastecimento de 23h às 5h.



Agradecemos a compreensão. — cosanpaoficial (@cosanpaoficial) November 11, 2020

