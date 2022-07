Moradores da Cabanagem e do Coqueiro terão abastecimento de água afetado até domingo (24)

Moradores dos bairros da Cabanagem e do Coqueiro, na Região Metropolitana de Belém, terão o abastecimento de água afetado até o próximo domingo (24) por conta de serviços de manutenção emergencial. De acordo com a Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa), o fornecimento seguirá, mas de forma intermitente. A informação foi confirmada por meio de publicação feita no Twitter provisório de serviços públicos e informações de alta relevância para a sociedade (@govpara), nesta quarta-feira (20).

Ainda segundo a Cosanpa, caminhões pipa serão enviados aos bairros afetados para distribuir água aos moradores. Equipes da companhia seguem com os trabalhos para normalizar o abastecimento até domingo.

(*Gabriel Pires, estagiário, sob a supervisão do coordenador do Núcleo de Atualidades, Victor Furtado)