Moradores da avenida Tucunduba, no Guamá,  protestam por falta de água diária nas torneiras

De acordo com a vizinhança, a água só aparece nos canos de madrugada. Cansados de esperar uma solução dos órgãos públicos, adultos e jovens fecharam a própria avenida Tucunduba, que faz ligações com várias passagens, no bairro do Guamá, e pediram a presença da imprensa para expor a situação enfrentada por eles diariamente.

Donas de casa, aposentados e estudantes participaram do protesto. Eles reclamam que a falta de água têm obrigado as famílias a comprarem água mineral, o que aumenta os transtornos por causa do desfalque no orçamento familiar. Também disseram que crianças estão faltando aulas porque as mães já não conseguem lavar os uniformes, e as meninas e meninos não querem ir com a roupa suja para o colégio. Todos tinham alguma queixa sobre enfrentar dias e noites sem água na torneira.

Segundo eles, a água só aparece de madrugada. "Sou diarista, saio de casa e deixo ele com a vizinha,quando volto não tenho água para tomar banho nem fazer a comida dele", disse Ana Maria Chagas, com o filho de três anos no colo.

Conforme a dona de casa, Maria Alice Santa Rosa dos Santos, 61 anos, o protesto dos moradores nesta noite é justo porque as famílias estão no limite do caos com a constante falta de água ao longo da avenida Tucunduba.

"Somos 12 pessoas em casa, com filhos, netos e sobrinhos. Há uns dois meses, a gente ia dormir uma hora, duas horas da madrugada para poder encher a caixa d'água, e agora a gente não consegue mais encher, porque vem de madrugada, mas nem demora. A gente passa o dia todo sem água e a noite também. Estamos comprando água, mas nem todo mundo pode. Tem uns cinco dias que não vem mesmo, por isso, a gente está aqui", disse Maria Alice.

Os moradores afirmaram que já foram à Cosanpa reclamar do problema. A Companhia começou, há cerca de seis meses, uma obra na rua, mas o problema da falta de água continua até agora.

Em nota, a Cosanpa informou que enviará uma equipe ao local ainda esta noite para averiguar a possibilidade de fornecimento de água para os moradores.