Morador de Ananindeua relata transtornos causados pela falta de energia

Morador do Conjunto Cidade Nova 8, em Ananindeua, Sidney Kacanauskas Junior passou teve um fim de semana de aborrecimentos e prejuízos por conta de problemas com a concessionária de energia. A rede elétrica da residência onde ele e a mãe, de 74 anos, vivem foi desligada, deixando a família sem energia desde as 17h45 de sexta-feira (26) até pouco depois das 15 horas deste sábado (27). Com sérios problemas vasculares, Sidney entrou em contato com o Call Center da empresa assim que o problema começou e até esta tarde já contabilizava 35 protocolos de chamada para religamento sem que ninguém aparecesse para resolver a situação.

“Eu tenho trombose, minha mãe é idosa. Foi uma das piores noites que passei na minha vida. Não consegui dormir esperando alguma equipe da concessionária passar por aqui”, afirmou. A trombose é a formação de um coágulo sanguíneo em uma ou mais veias localizadas da parte inferior do corpo, geralmente nas pernas. Os principais sintomas são dores e inchaço, queimação e mudança na cor da pele.

“Isso é de uma falta de respeito absoluta com o consumidor. Estou até agora sem energia”, relatou Sidney, que procurou ajuda da Redação Integrada O Liberal na tarde deste sábado para denunciar a situação. “Hoje pela manhã minha mãe enxugou o degelo da geladeira. Retiramos uma 'Baía da Guanabara' da nossa cozinha, era muita água”, contou.

Sidney narrou a via crucis que teve que enfrentar para conseguir que a companhia mandasse uma equipe até a sua casa. Algumas ligações chegaram a durar quase uma hora. “Por volta das 19h20, eu comecei a entrar em contato com a Equatorial digitando 1 (vida em risco), para alertá-los de que a situação pedia urgência”, contou.

Em todas as tentativas, a resposta era sempre a mesma: que a equipe estava a caminho. “Anotei 35 protocolos. Os outros eu nem anotava mais”, relatou. “Passou um carro aqui na porta de casa, pouco depois das 13 horas, e sequer parou. Seguiu direto. Foram dezenas de tentativas para nada”, desabafou.

Somente após as 15 horas deste sábado é que a equipe finalmente chegou à casa de Sidney e resolveu o problema. A Redação Integrada O Liberal entrou em contato com a assessoria de comunicação da Equatorial Energia , que encaminhou a seguinte nota: "A Equatorial Energia Pará informa que o fornecimento de energia elétrica já foi normalizado na casa do cliente. A demora para o restabelecimento foi motivada por um problema no disjuntor, nas instalações elétricas internas do imóvel." Todavia, a empresa não esclareceu os motivos da demora no atendimento mesmo diante da insistência do cliente.