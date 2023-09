Montagem do Arraial de Nazaré está quase finalizada; veja data de abertura

O tradicional Arraial de Nazaré, que ocupa os arredores da Praça Santuário todos os anos durante o Círio, já está quase finalizado. Ele estará aberto ao público a partir das 16h do próximo dia 29 de setembro, contando com mais de 100 permissionários e cerca de 70 barracas.

Quem vai ao arraial sabe que por lá é vendido de tudo: tem comida, artesanato, artigos religiosos, brinquedos, obras em miriti e até bijuterias. Trata-se de uma tradição que começou na primeira edição do Círio de Nazaré, em 1793, quando era apenas uma grande feira de produtos agrícolas. Hoje, se tornou sinônimo de Cìrio em Belém e atrai tanto os moradores da cidade quanto turistas.

Além disso, há o parque ITA, com brinquedos radicais que fazem a festa da criançada e também de muitos adultos. “Não houve atraso. A estrutura foi montada no prazo contratado e os estandes foram disponibilizados aos permissionários na sexta-feira, dia 22. Muitos já fizeram a sua montagem interna. Ocorre que o Parque Ita postergou a data de inauguração para o dia 29, e isso impacta as operações do arraial. Afora isso, a vistoria final dos bombeiros é feita conjuntamente, com o parque e arraial, daí o adiamento da abertura oficial. Além da programação normal, estamos planejando realizar pequenos eventos e shows no interior da estrutura do Arraial, tendo por palco a Praça Ecológica, além de surpresas na própria área do parque, as quais serão oportunamente divulgadas”, diz.

Gerente de administrativo do Ita, Geraldo Costa conta que os preparativos já ocorrem há duas semanas. “Segunda-feira pela parte da manhã iremos marcar o dia da vistoria. Esse ano são 19 brinquedos e a novidade é o Mexicano e o Amor Expresso, que tivemos ano passado e foi sucesso. E ano passado não tivemos roda gigante, que volta esse ano. Ano passado o público foi surpreendente e esse ano estamos com muito otimismo também”, conta.

Horários

Fora da quadra nazarena, o parque vai funcionará de 16h às 22h, de segunda a quinta, e de 16h às 22h30, nas sextas, sábados e domingos. E durante a quadra nazarena, de 8 a 22 de outubro, o horário será de 16h às 23h.