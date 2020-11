Monsenhor Marcelino permanece internado desde a última sexta-feira

Vigário geral da Arquidiocese de Belém um dos mais queridos integrantes do Clero na capital paraense, monsenhor Marcelino Gonçalves Ferreira, pároco da Paróquia Santa Teresinha do Menino Jesus, no bairro do Jurunas, encontra-se internado desde o último dia 6 de novembro, no Hospital Porto Dias, para o tratamento de artrose/artrite infecciosa no joelho.

Como informa a Arquidiocese, desde 30 de outubro, monsenhor Marcelino teve dores e inchaço no joelho, também dificuldade de locomoção. Nos primeiros dias de novembro começou a fazer exames, e no último dia 6 foi identificado quadro de infecção e a necessidade de drenagem e limpeza do joelho.

Por causa do quadro e histórico de saúde, monsenhor Marcelino foi internado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), para os cuidados necessários, inclusive, continua submetido à hemodiálise constante que já realizava.

Está previsto para próxima semana a divulgação do resultado dos exames para diagnosticar o tipo de bactéria que causou a infecção, o que deve direcionar melhor o tratamento.

Doação de sangue

A campanha para doação de sangue iniciada pela Paróquia Santa Teresinha continua em vigor, pois o tratamento é necessário para melhorar a hemoglobina do pároco, combater a infecção e fortalecer a defesa do organismo.

A doação de sangue pode ser de qualquer grupo sanguíneo, prioritariamente “O negativo”. Para doar, o interessado deve se dirigir ao Instituto de Hematologia e Hemoterapia de Belém (IHEBE), na travessa Mauriti, 3064, entre Almirante Barroso e João Paulo II, e direcionando a doação para: Marcelino Gonçalves Ferreira, internado no Hospital Porto Dias.