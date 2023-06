Missa reflete sobre importância da igreja aproximar os cristãos de Deus

O tema da Santa Missa realizada na sede do Grupo do Liberal, no hall de entrada, no bairro do Marco, às 11h, neste domingo (18) falou sobre viver a experiência de Deus e como a igreja deve a proximidade dos religiosos com Jesus Cristo. Cerca de 20 fiéis vieram acompanhar o ato litúrgico celebrado pelo Padre Claudio Pighin. A eucarística é aberta ao público que se sente à vontade para participar.

Durante a homilia, que reuniu cristãos de toda a faixa etária, o religioso mostrou como Deus está próximo das pessoas e tem compaixão pela humanidade, sempre se preocupando com as suas ovelhas – os seguidores da palavra.

“Quando Ele funda uma igreja e manda os 12 apóstolos para dizer: 'Vocês que estão cansados, encontram muita dificuldade, saibam que Deus os acompanha, não os abandona’. Jesus quer alimentar a esperança que a nossa vida não é entregue somente às forças do destino, e sim, que Deus nos ajuda na caminhada”, acrescentou Padre Claudio Pighin.

O padre também citou o Papa Francisco ao dizer que o pontífice ao tentar conduzir o rebanho, às vezes, precisa lidar com ovelhas — os católicos — que decidem seguir por conta própria a palavra de Deus, mas que o certo seria que todos escutassem a um só pastor, ou seja, Francisco.

“Deus diz que precisamos ter calma para alcançar todo mundo. Tudo é obra de Deus”, concluiu Pighin.

A cozinheira Mônica Marques, de 40 anos, é moradora da Avenida João Paulo II, em Belém, e costuma acompanhar a celebração realizada no hall do jornal em todos os domingos. Feliz por poder reunir a família em uma cerimônia tão nobre, ela elogia a iniciativa do grupo de poder proporcionar o ato litúrgico aos moradores das redondezas.

“Muitas vezes a gente quer acordar um pouco mais tarde no domingo, e acaba não tendo tempo de ir à igreja mais cedo. Então, esse horário das 11 horas é perfeito para todos conseguirem acompanhar”, afirmou Mônica.

A paraense reconhece a importância de frequentar a casa de Deus não só aos finais de semana, mas também durante a semana. “É sempre bom seguir o caminho d’Ele”, concluiu.