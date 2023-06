Missa na sede do Grupo Liberal celebra a Santíssima Trindade

Na celebração da Santíssima Trindade (o Pai, o Filho e o Espírito Santo), neste domingo (4), a Santa Missa presidida pelo padre Cláudio Pighin no hall de entrada do Grupo Liberal, no bairro do Marco, constituiu-se em um momento de reflexão acerca da dinamicidade de Deus em prol da vida de cada ser humano. Pessoas de idades varias, inclusive, famílias inteiras, participaram da cerimônia religiosa nesse espaço, a primeira neste mês de junho.

"Hoje (4), celebramos a Solenidade da Santíssima Trindade, portanto, somos convidados a tentar penetrar no grande mistério de Deus na nossa vida; um Deus que é uno e trino, ou seja, são três pessoas, mas um único Deus. É como fôssemos ver uma família, composta pelo pai, mãe e filho, mas é uma só família; então, significa que a dinamicidade de Deus é tão grande que vem sempre ao nosso encontro, ele é um Deus que não abandona a gente, e o seu amor pela sua criação em primeiro lugar, pelo ser humano, é inegável", enfatizou padre Cláudio.

Santos Juninos

Acerca do cenário de devoção, homenagens festas relacionas aos chamados santos juninos, São João, São Pedro, Santo Antônio e Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, padre Cláudio Pighin destacou que os fiéis buscam compreender como Deus se manifesta.

"Esses santos nos ajudam a penetrar esse grande mistério de Deus; todos eles são participativos desse grande mistério de Deus na vida do ser humano", observou o padre Cláudio Pighin.

Espaço

A advogada Joyce Bezerra, moradora do bairro do Marco, participou da missa. Ela destacou que ela e outras pessoas do bairro integravam um grupo de estudo com o padre Cláudio Pighin, às segundas-feiras, na sede do Grupo Liberal, anteriormente: "Ele é um padre muito voltado para a missão, para a evangelização, então, ele nos ajuda muito nessa caminhada de fé com uma palavra esclarecedora e atual que toca o nosso coração".

"Uma das coisas que eu gosto muito, apesar de não ser um templo, uma igreja, aqui, na sede do Grupo Liberal, é que quando o celebrante está falando a gente tem a possibilidade de olhar o céu e a natureza (por meio do vidro atrás do altar)", concluiu Joyce Bezerra.