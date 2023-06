Fiéis participam da terceira edição do Caminho do Círio em Belém

A terceira edição do Caminho do Círio, promovido pela Diretoria da Festa de Nazaré (DFN), foi realizada na manhã deste domingo (18), como parte da programação do Congresso Mariano. Esta iniciativa permite que os fiéis e turistas percorram o trajeto do Círio de Nazaré em uma caminhada orante, pagando promessas ou simplesmente apreciando o percurso e conhecendo a história da cidade.

Com cerca de 70 pessoas, o percurso segue o mesmo trajeto do domingo do Círio, com saída da Catedral de Belém e passagem pelo Boulevard Castilhos França, avenida Presidente Vargas e avenida Nazaré, chegando à Basílica Santuário. A caminhada iniciou às 7h e faz parte das atividades do Congresso Internacional da Devoção Mariana e Círios de Nazaré.

De acordo com a Diretoria, o objetivo da programação é proporcionar aos participantes, especialmente aqueles que estão visitando a cidade pela primeira vez, a oportunidade de vivenciar o percurso do Círio, conhecer os pontos históricos ao longo do caminho e sentir parte da emoção da procissão que ocorre em outubro.

Início do Cerco de Jericó

Após a caminhada, começou às 12h o Cerco de Jericó do Círio de Nazaré 2023. A missa de abertura foi realizada na Capela Bom Pastor, no Centro Social de Nazaré, ao lado da Basílica Santuário em Belém. O evento segue até o dia 24 de junho.

Cerco de Nazaré vai até o dia 24 (Ascom/Diretoria da Festa de Nazaré)

Durante sete dias, segundo o Diretor de Evangelização do Círio, Jorge Xerfan, “será realizada uma sucessão de Rosários para que este ano tenhamos um Círio de muitas conversões e para que o Círio exerça cada vez mais o papel de evangelizar o povo”.

O que é o Cerco de Jericó?

O Cerco de Jericó faz referência ao texto sagrado que conta que quando os Israelitas chegaram à Terra Prometida se depararam diante das grandes muralhas de Jericó, que os impediam de prosseguir a caminhada. Obedecendo à voz de Deus, Josué, sucessor de Moisés e líder do povo, convidou o povo de Israel a orar durante sete dias e sete noites rodeando as muralhas de Jericó.

Josué e os Israelitas acreditaram na promessa divina de que no sétimo dia, durante a sétima volta, as muralhas cairiam e eles alcançariam a vitória, o que de fato aconteceu.