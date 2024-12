Missa no Grupo Liberal: última celebração do ano enfatiza atenção às famílias no mundo

No último domingo de 2024, no Dia da Sagrada Família, constituída por Jesus, Maria e José, o padre Claudio Pighin, diretor da Escola de Comunicação Papa Francisco, celebrou a Santa Missa na sede do Grupo Liberal, no bairro do Marco, e enfatizou a necessidade de ser dada maior atenção à família na sociedade contemporânea. Isso porque, como ressaltou o religioso, a sociedade acaba se voltando para os bens materiais e deixa de lado os valores estruturais da formação do ser humano existentes no núcleo familiar, do amor que deve existir na família que é a base da convivência entre os cidadãos pelo mundo.

"Hoje (29) se celebra a Sagrada Família. A Sagrada Escritura nos revela que a Sagrada Família está em sintonia com a vontade de Deus, são aqueles que obedecem, seguem a Deus. Hoje para nós é um estímulo a ver como as nossas famílias estão vivendo. Às vezes, não são sagradas, porque não estão em sintonia com Deus. E também temos uma sociedade que prejudica a Sagrada Família, porque é muito difícil uma família superar tantas dificuldades, sobretudo, econômicas, financeiras. Pai e mãe são obrigados a trabalhar para poder sobreviver, e os filhos são, às vezes, deixados de lado. Não porque eles, os pais, querem, mas porque são obrigados", destacou o padre Claudio Pighin.

Nesse sentido, como ressaltou o religioso, "as famílias hoje são famílias que têm coragem, são heroínas, porque um ritmo assim não é fácil". "Mas a Palavra de Deus também nos chama a atenção para respeitar pai e mãe e filho e vice-versa. O que faz a sociedade para ir ao encontro das dificuldades familiares?", questiona o padre Claudio. Ele observou que, muitas vezes, uma pessoa, quando a família não pode sustentá-la, assisti-la com dignidade, é encaminhada para um asilo. "E nesse asilo, essas pessoas se sentem abandonadas, isoladas, privadas do verdadeiro amor inicial", salientou.

O padre Claudio Pighin relembrou o exemplo de Jesus Cristo que, ao ser informado por pessoas em uma reunião de que seu pai, sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora da casa, responde questionando sobre quem são os membros da sua família, de forma a orientar que a sua família são aqueles que fazem a vontade de Deus. "E essa vontade é a de se amar, se unir, fazer comunhão. Não podemos nunca abandonar as pessoas, atuar como uma grande família em que todo mundo se ajuda", finalizou o padre Claudio Pighin.