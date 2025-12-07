Missa no Grupo Liberal: segundo domingo do Advento reforça o chamado à conversão e mudança de vida

Realizada na sede do Grupo Liberal, no bairro do Marco, em Belém, a tradicional missa presidida pelo padre Cláudio Pighin – que é aberta ao público – celebrou o segundo domingo do Advento na manhã do último dia 19. Na homília do Evangelho de São Mateus, o sacerdote refletiu que este é um momento em que a Igreja Católica faz um convite à conversão e ao arrependimento, preparando o coração para a vinda de Jesus e a celebração do nascimento do Messias com a chegada do Natal.

De acordo com o padre, a figura central para essa preparação é concentrada no protagonismo do João Batista, o grande profeta João Batista, que ele chama a conversão. “Convertei-vos, porque o reino de Deus está próximo. O que quer dizer isso? Que Jesus está chegando. Então, para poder acolher Deus, temos que mudar a nossa maneira de pensar e de agir”, observa Pighin.

O padre destacou que a conversão não deve se limitar ao pensamento, mas se refletir em atitudes concretas no cotidiano. Segundo ele, muitas pessoas afirmam crer e receber Jesus, mas é preciso demonstrar essa disposição na prática. Para acolher verdadeiramente Cristo, reforçou, a vida não pode permanecer exatamente igual, mas é necessário que haja mudanças reais que expressem essa abertura.

“Não é só uma conversão mental, é uma conversão concreta, prática, no dia a dia. Uma conversão encarnada na vida das pessoas. Porque tem muita gente. E disse, é, creio, recebo Jesus, assim. Mas como? Demonstra isso, que tu tá recebendo Jesus, que tu tá querendo acolher Jesus com a tua vida. Então, a tua vida tem que ser sempre a mesma”, analisa o padre.

O padre acrescentou que não basta declarar-se religioso ou participar das celebrações; é necessário observar como cada pessoa conduz a própria vida. Ele lembrou que, conforme a mensagem de João Batista, não é suficiente apoiar-se apenas na herança de fé. “Não é suficiente pensar dizer, eu sou religioso, eu vou pra igreja, eu celebro isso, mas tem que ver a tua vida como tu tá vivendo, João Batista diz que não é suficiente sermos filhos de Abraão. Deus pode fazer nascer até das pedras filhos de Abraão”, afirma padre Cláudio.

Segundo ele, somente quando essa mudança é assumida de forma concreta é que se abre espaço para que Deus possa agir no coração de cada pessoa. “Então, tem que mostrar, realmente que se está decidido, realmente, a mudar de vida para poder deixar espaço para que Deus que entre na sua vida”, reforça o sacerdote.