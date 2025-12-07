Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Belém chevron right

Missa no Grupo Liberal: segundo domingo do Advento reforça o chamado à conversão e mudança de vida

Na homília do Evangelho de São Mateus, o padre Cláudio Pighin lembrou que esse momento é de preparação do coração para a vinda de Jesus

O Liberal
fonte

Sacerdote reforçou a mudança de vida em meio ao Advento (Foto: Igor Mota | O Liberal)

Realizada na sede do Grupo Liberal, no bairro do Marco, em Belém, a tradicional missa presidida  pelo padre Cláudio Pighin – que é aberta ao público – celebrou o segundo domingo do Advento na manhã do último dia 19. Na homília do Evangelho de São Mateus, o sacerdote refletiu que este é um momento em que a Igreja Católica faz um convite à conversão e ao arrependimento, preparando o coração para a vinda de Jesus e a celebração do nascimento do Messias com a chegada do Natal.

De acordo com o padre, a figura central para essa preparação é concentrada no protagonismo do João Batista, o grande profeta João Batista, que ele chama a conversão. “Convertei-vos, porque o reino de Deus está próximo. O que quer dizer isso? Que Jesus está chegando. Então, para poder acolher Deus, temos que mudar a nossa maneira de pensar e de agir”, observa Pighin.

O padre destacou que a conversão não deve se limitar ao pensamento, mas se refletir em atitudes concretas no cotidiano. Segundo ele, muitas pessoas afirmam crer e receber Jesus, mas é preciso demonstrar essa disposição na prática. Para acolher verdadeiramente Cristo, reforçou, a vida não pode permanecer exatamente igual, mas é necessário que haja mudanças reais que expressem essa abertura.

“Não é só uma conversão mental, é uma conversão concreta, prática, no dia a dia. Uma conversão encarnada na vida das pessoas. Porque tem muita gente. E disse, é, creio, recebo Jesus, assim. Mas como? Demonstra isso, que tu tá recebendo Jesus, que tu tá querendo acolher Jesus com a tua vida. Então, a tua vida tem que ser sempre a mesma”, analisa o padre.

O padre acrescentou que não basta declarar-se religioso ou participar das celebrações; é necessário observar como cada pessoa conduz a própria vida. Ele lembrou que, conforme a mensagem de João Batista, não é suficiente apoiar-se apenas na herança de fé. “Não é suficiente pensar dizer, eu sou religioso, eu vou pra igreja, eu celebro isso, mas tem que ver a tua vida como tu tá vivendo, João Batista diz que não é suficiente sermos filhos de Abraão. Deus pode fazer nascer até das pedras filhos de Abraão”, afirma padre Cláudio.

Segundo ele, somente quando essa mudança é assumida de forma concreta é que se abre espaço para que Deus possa agir no coração de cada pessoa. “Então, tem que mostrar, realmente que se está decidido, realmente, a mudar de vida para poder deixar espaço para que Deus que entre na sua vida”, reforça o sacerdote.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

missa no grupo liberal

segundo domingo do advento

conversão
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

CELEBRAÇÃO

Vigilância e fé marcam celebração do Primeiro Domingo do Advento na sede do Grupo Liberal

Padre Cláudio Pighin conduziu a cerimônia, destacando a mensagem do Evangelho e a importância de aplicar os ensinamentos de Cristo na vida cotidiana

30.11.25 12h30

Polêmica

Após críticar Belém, chanceler alemão gera polêmica com declaração sobre Angola

Friedrich Merz esteve em Luanda para participar da cúpula entre a União Europeia e a União Africana

26.11.25 11h41

BELÉM

Grupo Liberal promove corte de cabelo para homens em atividade alusiva ao Novembro Azul

Na terça (25/11), o mesmo serviço acontecerá para os profissionais da TV Liberal

24.11.25 15h52

Concuros

Pará deve abrir mais de 4 mil vagas em concursos públicos; veja quais são

Seleções incluem oportunidades na SEFA, Seduc, Polícia Científica e outros órgãos, com salários que chegam a R$ 16,6 mil

17.11.25 7h15

MAIS LIDAS EM BELÉM

uísque

EXCLUSIVO: O Liberal tem acesso ao exame que comprova contaminação por metanol em Belém

Em entrevista exclusiva a O Liberal, o engenheiro paraense Flávio Acatauassu confirma ter sido vítima de bebida com metanol e denúncia negligência médica

07.12.25 7h53

METANOL

Caso de metanol em Belém: 'Se a dose fosse maior, teríamos o óbito', alerta médico

O caso do engenheiro Flávio Acatauassu expõe o perigo de bebidas adulteradas e mostra como a quantidade ingerida e a intervenção médica evitaram o pior

07.12.25 10h00

METANOL

Supermercado se pronuncia sobre caso de uísque com metanol e engenheiro contaminado em Belém

Neste domingo (7), a rede comunicou as medidas tomadas para investigação da situação

07.12.25 16h18

ENEM 2025

Jovem de 20 anos formado em TI faz Enem para mudar de área: 'Não gostei'

André Felipe Dias já é graduado em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, mas realizou a prova neste domingo (7) buscando uma vaga em Terapia Ocupacional

07.12.25 17h22

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda