Missa no Grupo Liberal: padre Claudio Pighin enfatiza a misericórdia como caminho para a paz

Somente a partir da compreensão da misericórdia de Deus para com a humanidade, como expressa nos ensinamentos trazidos por Jesus Cristo, os cidadãos dos povos conseguirão superar suas divergências e viver em paz no Planeta Terra. Essa é a mensagem transmitida pelo padre Claudio Pighin, diretor da Escola de Comunicação Papa Francisco, ao presidir a Santa Missa na sede do Grupo Liberal, no bairro do Marco, em Belém, neste domingo (12).

“Se tivéssemos mais misericórdia entre nós, como Deus nos ensina, não teríamos tantas violências, tantas divisões, separações e nada de guerras’, enfatizou o religioso.

Na dia de hoje (12), ou seja, no primeiro domingo após a Páscoa, a Igreja Católica celebra o Domingo da Divina Misericórdia, “e isso quer dizer como Deus é misericordioso com a gente”, como acentuou o padre Claudio.

“E nós, para podermos acolher esse Deus que é misericordioso conosco, devemos compartilhar isso com os outros. Aí, a gente celebra a presença viva de Deus entre nós. Portanto, temos que mudar a nossa maneira de entender as coisas, de viver”, ressaltou o padre Claudio Pighin.

Presença

A partir da Homilia fundamentada na passagem bíblica em João 20,19:31, em que é narrada a aparição de Jesus aos discípulos, após ter sido morto, o padre Claudio Pighin explicou esse ensinamento trazido pelo Cristo para a Humanidade. A aparição de Jesus legou aos discípulos e à humanidade alegria e esperança, isto é, reforçou a fé em Deus e validou os ensinamentos e prática do Cristo entre os seres humanos na Terra .

“Quando Jesus se apresentou aos discípulos, ele anunciou: ‘A paz esteja convosco!’. Isso quer dizer que se nós acolhermos a paz que vem de Deus, nós teremos mais alegria e, portanto, mais capacidade de viver isto. É a paz entre nós que nos garante essa presença de Deus e, portanto, da fraternidade entre nós. Porque essa paz que vem de Deus, instaura entre nós a fraternidade e a solidariedade”.

A Santa Missa na sede do Grupo Liberal, precisamente no hall de entrada da empresa, é celebrada aos domingos, às 11h. A entrada é franqueada ao público.