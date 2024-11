Missa no Grupo Liberal: padre Claudio Pighin alerta para a busca dos cristãos pela santidade

Neste domingo (3), o primeiro de novembro, quando a Igreja Católica no Brasil celebra o Dia de Todos os Santos, a Missa de hoje na sede do Grupo Liberal serviu para a reflexão acerca da busca dos cristãos pela santidade, no sentido de testemunhar nas ações do dia a dia o amor de Deus pela humanidade. A missa foi celebrada pelo padre Claudio Pighin, diretor da Escola de Comunicação Papa Francisco, e contou com a presença de dirigentes do Grupo e fiéis em geral no hall de entrada da empresa, no bairro do Marco.

Amor aos outros deve nortear a conduta diária dos cristãos (Foto: Eduardo Rocha / O Liberal)

"Hoje, a Igreja celebra o Dia de Todos os Santos, e isso quer dizer que todos nós somos chamados à santidade, que é testemunhar o amor de Deus entre nós, a presença de Deus entre nós", destacou o padre Claudio. Ele ressaltou que os cidadãos conseguem isso em momentos e, em outros, não. "Quando a gente peca, a gente não consegue. Mas, às vezes, nós conseguimos. O que Deus quer da gente? Quer o amor, a paciência, a misericórdia entre as pessoas. É saber reconhecer o outro, ajudar o outro, e assim gente incentiva a santidade. É o combate ao egoísmo, que tanto negligencia a nossa humanidade. Todas essas guerras são sinônimo de ódio, de egoísmo, não de santidade", enfatizou.

Padre Claudio Pighin destacou que se as pessoas vivessem na santidade, todo esse sofrimento das guerras, da violência nas cidades poderia ser evitado. "Também, dentro de casa, nós, às vezes, se nós reconhecêssemos o outro, tivéssemos misericórdia com relação ao outro, evitaríamos muita coisa", acrescentou.

Desafio

A dificuldade para as pessoas conseguirem viverem na santidade foi analisada pelo padre Claudio Pighin. "A santidade torna-se difícil quando a gente não quer buscar a Deus. A gente pensa só em si. Somos egoístas. O pecado é não querer obedecer a Deus, isto, não procurar por Deus, mas procurar por si. Então, dessa forma, não tem como se testemunhar Deus. Se a gente, no entanto, se abre a Deus, ao amor de Deus, essa experiência não podemos guardá-la para nós, mas testemunhá-la para os outros. Isso é santidade", afirmou.

Todos os seres humanos podem ser santos, tanto que na história da Igreja os santos sempre se diziam os maiores pecadores do mundo, porque faziam a experiência da presença de Deus e viam quanto faltava para testemunhar essa presença de Deus, como salientou o padre Claudio Pighin.

Na programação da missa deste domino na sede do Grupo Liberal foi comemorado o aniversário de 15 anos da jovem Luiza Arruda Garcia, neta de Vera Arruda, ex-reitora de Administração da Universidade Federal do Pará (UFPA).