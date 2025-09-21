Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Belém chevron right

Missa no Grupo Liberal: padre Claudio Pighin aborda a utilização do dinheiro pelos fiéis a Deus

Santa Missa reuniu pessoas de diferentes idades no hall de entrada da sede do Grupo no bairro do Marco, em Belém

Eduardo Rocha
fonte

Santa Missa no Grupo Liberal, presidida pelo padre Claudio Pighin (Foto: Ivan Duarte / O Liberal)

 A partir da Parábola intitulada “O Mordomo Infiel” em Lucas 16, 1-13 (tema da sua Homilia neste final de semana), o padre Claudio Pighin, diretor da Escola de Comunicação Papa Francisco, enfatizou na Santa Missa na sede do Grupo Liberal, em Belém, neste domingo (21), que os fiéis a Deus devem usar de prudência e fraternidade no uso do dinheiro.  A questão central na vida de um cristão é ser fiel a Deus. “Então, a Palavra de Deus hoje nos mostra que o cerne é de nós não nos tornarmos escravos do dinheiro. Não pode o dinheiro mandar na gente, nós temos que mandar no dinheiro. E Jesus disse que  o dinheiro serve para promover os outros, ajudar os outros, e não se autobeneficiar, porque se for assim, nós nos escravizamos”, destacou.

O padre Claudio Pighin ressaltou que quando uma pessoa centraliza sua atenção nos recursos fianceiros, passa a não ter mais tempo para  nada. “Fica pensando só em si. Não tem tempo nem para ir à Igreja, nem para rezar, porque está muito atarefada, como cuidar da sua posição social e ‘tudo o que me traz dinheiro’ “, pontuou o religioso. 

No entanto, Jesus orientou que se obtenha o dinheiro dignamente e que os valores sejam destinados a beneficiar as outras pessoas, ou seja, não ser usufruído egoisticamente. “Deve-se promover os outros, sobretudo, os mais necessitados”, acrescenta o padre Claudio. 

O risco de se deixar levar pela paixão do dinheiro existe não apenas para pessoas ricas, mas, também, para cidadãos pobres, como ressaltou o padre Claudio Pighin. Essas pessoas passam a pensar exclusivamente em si, mantendo-se indiferentes às demais e desvirtuando o uso dos recursos financeiros. “O egoísmo toma conta da pessoa, e isso não ajuda o mundo. Essas mortes  violentas, guerras, tantas crianças mortas, por quê? É essa escravidão do dinheiro. Então, nós temos de nos libertar essa escravidão”, assinalou. 

 No entanto, em contraponto a esse perfil egoísta, existem muitas pessoas de posses que fazem questão de comparecer regularmente à Santa Missa aos domingos e ajudam os cidadãos mais necessitados. “Essas são pessoas que veem a necessidade do outro, querem promover o outro, principalmente, os pobres”, pontuou o padre Claudio. Ele observou que a caridade de fato não espera pela retribuição, mas, sim, mostra-se ativa no auxílio a quem muito precisa, seguindo os ensinamentos de Jesus Cristo.



 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

belém

fiéis a deus devem utilizar dinheiro de modo fraterno
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

BELÉM

Em Belém, Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência celebra a reabilitação

Celebrar o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência é reconhecer que a luta pela igualdade de direitos precisa ser diária e coletiva

20.09.25 8h00

violência

Homem é morto com tiros no rosto no bairro do Jurunas, em Belém

A vítima ainda não foi identificada

19.09.25 22h55

COP 30

Anitta promete brilhar no Festival Global Citizen: 'Vamos arrasar em Belém'

A cantora também respondeu se vai trazer os “Ensaios da Anitta” à capital paraense

19.09.25 14h44

BELÉM 

Sesc assume gestão da Praça Waldemar Henrique e celebra Dia Mundial da Limpeza

Evento reúne voluntários, apresentações artísticas e ações de sustentabilidade em Belém

18.09.25 18h24

MAIS LIDAS EM BELÉM

CÍRIO

Círio 2025: Concurso de Redação tem como tema 'Proteger a casa que partilhamos é um ato cristão'

Concurso ocorre deste domingo (21) no Centro Social de Nazaré, em Belém, e mobiliza mais de 104 estudantes de seis municípios

21.09.25 9h19

BELÉM

Rede elétrica de Belém atinge cerca de 90% da modernização prevista para este ano

há um planejamento de rotina para a renovação da rede, que foi acelerado por conta do Círio de Nazaré e da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP 30)

21.09.25 9h00

CRIATIVIDADE

Robótica em ação: estudantes de Belém disputam torneio com foco ambiental

O Torneio Brasil de Robótica (TBR) - Etapa Região Norte será realizado, na Estação das Docas, no próximo dia 27 de setembro

21.09.25 8h30

MEIO AMBIENTE

COP Talks estreia Espaço Liberal e traz debates sobre a COP 30 e a Amazônia

Evento também marca a inauguração do Espaço Liberal

21.09.25 8h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda