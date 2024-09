Missa no Grupo Liberal: padre Claudio enfatiza o gesto de servir a Deus na atenção ao próximo

Diante de um mundo conturbado, marcado por guerras, desrespeito à vida e outras situações adversas à integridade e dignidade de indivíduos e povos, a mensagem do padre Claudio Pighin, diretor da Escola de Comunicação Padre Francisco, na Santa Missa na sede do Grupo Liberal, neste domingo (22), referiu-se à atitude cristã de servir. Para isso, o celebrante se fundamentou na passagem bíblica de Marcos 9, 30-37, em que Jesus Cristo diz aos discípulos: "Se alguém quiser ser o primeiro, será o último, e servo de todos".

Padre Claudio Pighin: lógica de Deus difere da lógica dos homens (Foto: Igor Mota / O Liberal)

"A Palavra de Deus hoje nos mostra como Deus desce para nós. Ele desce, no entanto, os discípulos queriam subir. É interessante ver a lógica de Deus. Deus que se rebaixa e, entanto, aqueles que querem seguir a Deus querem subir (ter poder, prestígio). Mas, Deus diz que para se fazer uma experiência da presença dEle entre nós precisamos servir aos outros, ajudar os outros e não ser servido", destacou o padre Claudio.

Lógica

Nesse sentido, como frisou o padre Claudio, o poder que Deus propõe à Humanidade é de "serviço, não de domínio". "E justamente a Cruz faz parte dessa lógica, porque para servir tem que se humilhar, muitas vezes. Acontece também de em algumas vezes sermos excluídos. Assim, seguir a lógica de Deus não é a lógica do mundo", observou o padre Claudio Pighin.

Maria também ensina os indivíduos no sentido de servir, como ponderou o padre Claudio. Porém, muitas vezes, algumas pessoas querem entender Maria a partir do seu próprio jeito de pensar, e não com o jeito de pensar dela, Nossa Senhora. "O jeito de pensar dela é de Deus e o nosso jeito às vezes não tem nada a ver com Deus. Então, nós queremos projetar em Maria nossas ideias, nossos projetos, Mas, temos de ser fiéis ao projeto que Maria nos transmite que é de Deus", ressaltou. O presidente executivo do Grupo Liberal, Ronaldo Maiorana, e familiares participaram da cerimônia religiosa na sede da empresa.