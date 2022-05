Missa no Grupo Liberal fala sobre história de Santa Rita de Cássia e sobre o Espírito Santo

Um novo domingo chegou e com ele mais uma celebração já tradicional de missa nas dependências do Grupo Liberal, na avenida Romulo Maiorana. Como de costume, dezenas de fiéis ocuparam as cadeiras do salão de entrada do prédio do jornal e ouviram a homilia do padre Cláudio Pighin, que neste 22 de maio, o 6º Domingo da Páscoa, trouxe uma reflexão sobre o lugar que o Espírito Santo ocupa na Santíssima Trindade.

O padre lembrou que o Espírito Santo, na verdade, é uma das faces de Deus, e falou com os fiéis sobre importância de se construir uma amizade com Jesus. Quando, no terceiro dia, o filho de Deus ressuscita e sobe até o reino dos céus, o Espírito Santo é quem passa a “tomar conta” dos humanos, que, segundo Pighin, devem buscar a paz de Deus, por meio do Espírito Santo. “A paz não vem dos homens, vem de Deus”, declarou.

Também durante a missa, o padre falou sobre a história de Santa Rita de Cássia, conhecida por fazer os devotos alcançarem graças tidas como impossíveis e que é lembrada sempre no dia 22 de maio, data de sua morte. A médica Isabella Rodrigues, de 42 anos, foi com a família assistir à missa, não pela primeira vez. Mas, especialmente neste domingo, ela observou a forma com que o padre falou sobre a história da santa para que as crianças compreendessem.

“O que acho bacana aqui é ter a participação das crianças, e hoje a explicação de Santa Rita de Cássia, sobre a história dela, foi bem interessante e explicativa para as crianças, percebemos que elas se envolveram e entenderam”, diz a católica, que passou a frequentar a missa por indicação de amigos que acompanham o padre Cláudio.

A design de interiores de 66 anos, Vânia Anijar, acompanhou a celebração deste domingo com o marido, José Fragoso, de 80. Convidadas pelo padre a conhecer a missa no Grupo Liberal, o casal decidiu vir, pela primeira vez.

“O padre é muito amigo da nossa família e gostamos daqui, foi uma missa muito boa, e acaba sendo mais uma opção para estarmos na casa de Deus. Mesmo não sendo perto de onde moramos, no bairro de Nazaré, é tranquilo e agradável”, disse.

Vânia afirma ter gostado bastante do momento em que o padre Pighin falou, na homilia, sobre o momento de cuidado do Espírito Santo para com os filhos de Deus. “Ele falou sobre Jesus ter ido para a casa de Deus e estar deixando o Espírito Santo no lugar dele, cuidando de nós, esperando o dia que possamos nos encontrar no reino de Deus”, concluiu.

Semanalmente, a sede de O Liberal abre as portas das dependências do prédio para a realização da missa dominical. A celebração ocorre das 11h às 12h, aos domingos, ou às terças, a partir das 15h, no hall de entrada do prédio, localizado na avenida Romulo Maiorana, bairro do Marco, em Belém.