Missa no Grupo Liberal: "Deus nos ajuda a reconhecer a verdadeira vida!", diz o padre Claudio Pighin

No 12º Domingo do Tempo Comum, a Santa Missa celebrada na sede do Grupo Liberal, no bairro do Marco, em Belém (PA), no final da manhã deste domingo (23), teve como mensagem de que Deus ensina à humanidade a vida no seu sentido profundo, como referência aos cristãos no mundo todo. "Nós não podemos seguir a Deus porque achamos interessante, porque nós queremos ter milagres na vida. Nós temos que seguir e confiar em Deus porque é Ele que nos ajuda a caminhar na vida, a reconhecer a verdadeira vida. Não devemos nos deixar atrair pelos oba-obas do mundo, mas pela Palavra de Deus, e se submeter à vontade de Deus, e não às nossas vontades", enfatizou o padre Claudio. Na Homilia deste final deste final de semana, o padre Claudio discorreu sobre o momento narrado na Bíblia em que os discípulos mostravam-se angustiados diante de uma enorme tempestade que se formara e Jesus acalma esse fenômeno da natureza (Marcos - 4, 35-41).

Padre Claudio enfatiza a necessidade de se caminhar com fé em Deus (Foto: Ivan Duarte / O Liberal)

"Às vezes, queremos ser cristãos, mas com a nossa vontade, com os nossos planos, com os nossos desejos. No entanto, temos que seguir a Deus por meio da vontade d´Ele. Os milagres da vida são importantes, mas não revelam toda a identidade de Jesus. A verdadeira identidade, a plena identidade de Jesus se revela na Cruz. E, diante da Cruz, temos que nos submeter à contemplação de um Deus que está conosco. Ele que decide, e, não, nós", ressaltou o padre.

Sacerdócio

Sobre os 46 anos de sacerdócio que completa nesta segunda (24), Dia de São João, aos 72 anos de idade, o padre Claudio Pighin destacou: "Eu entendo esse fato como aconteceu no dia da ordenação que teve uma tempestade, com trovão e tudo, e a nossa vida, o sacerdócio enfrenta muitas tempestades da vida, isso com todos os fiéis, de cada um e também a minha. Mas sempre aumentar a confiança em Deus. Enfrentamos as tempestades da vida, mas confiando em Deus, porque Ele não nos abandona".

Padre Claudio Pighin recebe o carinho dos fiéis, ao término da Missa na sede do Grupo Liberal (Foto: Ivan Duarte / O Liberal)

Ao final da Santa Missa, os participantes da cerimônia religiosa cantaram o "Parabéns para Você" ao padre Claudio Pighin pelos 46 anos de dedicação à Igreja Católica. Ele recebeu um bolo e salgadinhos e recebeu os cumprimentos dos fiéis, inclusive, da diretora comercial do Grupo Liberal, Rose Maiorana.

Rose Maiorana cumprimenta o padre Claudio Pighin pelos 46 anos de sacerdócio dele (Foto: Ivan Duarte / O Liberal)