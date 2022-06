Missa na sede do Grupo Liberal reflete a importância de seguir em frente e ter a alma livre

A importância da liberdade dos cristãos para seguirem Jesus e seu propósito foi o tema da missa deste domingo (26), realizada pelo Grupo Liberal, no bairro do Marco, em Belém. A programação ocorreu neste domingo (26), na sede do jornal O Liberal, localizada na avenida Romulo Maiorana.

Celebrada pelo padre Cláudio Pighin, da Arquidiocese de Belém, o momento foi de reflexão e também destacou a importância de guardar o passado com carinho para seguir em frente, com a paz que excede todo o entendimento.

“Se a gente optar pela nossa carne, seremos sempre escravos de nós mesmos. A liberdade vem da escolha total de seguir Jesus. Vocês estão vendo como estamos vivendo hoje em dia. Se estamos livres por que somos tão imergidos na violência, no egoísmo, nas guerras? Estamos seguindo a carne, e ela escraviza. Seguir jesus é seguir o projeto de Deus pai, significa seguir a voz mais profunda, não do mundo, mas das necessidades das profundezas da alma. E para fazer isso, precisamos ser livres interiormente. Jesus oferece vida, Ele queima a certeza que o mundo nos oferece”, afirmou.

O padre destaca ainda a importância de não deixar o passado aberto. “ A proposta de Jesus é a ruptura com o passado, amar a casa, a família e sobretudo o pai. Aqueles que acolhem jesus, podem se abrir a novidade do Reino de Deus. Não deixa espaço para saudades, precisamos olhar sempre para a frente”, destacou.

Fiel assídua nas missas do grupo Liberal, Nazaré Bannach ressalta a importância de momentos como esse para a comunidade. “Eu acho fantástico essa iniciativa do O Liberal de abrir esse espaço para nós, em todas as minhas orações eu agradeço e rezo por todos os colaboradores do grupo. A fé é um exercício frequente, em que precisamos estar diariamente em oração, em contato com essa caminhada, é de extrema importância. Eu sempre convido pessoas que eu conheço para conhecer esse ambiente. Porque é isso que Deus prega, que somos todos uma grande família”, ressaltou.

A sede do Grupo Liberal, na avenida Rômulo Maiorana, abre as portas todos os domingos para a realização da missa, que começa às 11h.