Missa na sede do Grupo Liberal celebra terceiro domingo do tempo comum

Mais uma missa dominical foi realizada na sede do Grupo Liberal na manhã deste dia 23 de janeiro. A celebração começou às 11h e foi presidida pelo padre Wiremberg José, com todos os cuidados de segurança determinados pela Organização Mundial de Saúde (OMS).

Na ocasião, foi celebrada a missa da terceira semana do tempo comum. O evangelho foi a leitura do livro de Lucas 1, 1-4; 4, 14-21. “Muitas pessoas já tentaram escrever a história dos acontecimentos que se realizaram entre nós, como nos foram transmitidos por aqueles que, desde o princípio, foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Assim sendo, após fazer um estudo cuidadoso de tudo o que aconteceu desde o princípio, também eu decidi escrever de modo ordenado para ti, excelentíssimo Teófilo. Deste modo, poderás verificar a solidez dos ensinamentos que recebeste. Naquele tempo: Jesus voltou para a Galiléia, com a força do Espírito, e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas e todos o elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado, e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: 'O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a Boa Nova aos pobres; enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista; para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor'. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante, e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: 'Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir”, diz o evangelho do dia.

A missa no hall de entrada da sede do Grupo Liberal (Av. Rômulo Maiorana, 2473 - Marco) é aberta ao público. A celebração é realizada todos os domingos, seguindo as normas de segurança de prevenção contra a covid-19.