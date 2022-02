Missa em O Liberal traz na liturgia mensagem sobre a confiança em Deus

Semanalmente, a sede de O Liberal abre as portas das dependências do prédio para a realização da missa dominical. Neste domingo (13), a liturgia trouxe passagens bíblicas sobre a importância da confiança em Deus e o padre Wirenberg reforçou, na homilia, sobre a necessidade dessa relação para a felicidade do homem.

“Celebramos hoje o 6º Domingo do Tempo Comum, e a Liturgia nos apresenta, logo na primeira leitura, a confiança que o profeta expressa em Deus, e assim nós devemos confiar plenamente em Deus. E diz o profeta, abre aspas: ‘maldito homem que confia no homem e faz consistir sua força na carne humana, enquanto seu coração se afasta do senhor’. A leitura é sobre confiança e a mensagem contida no saldo de resposta é a de que feliz é quem a Deus se confia”, explica o padre, que preside as missas aos domingos desde dezembro.

Ainda de acordo com o sacerdote, uma vida vivida em Deus se dará na visão beatífica de que fala o Evangelho, que é o dia do encontro com Deus. “A felicidade só encontraremos plenamente e perfeita em Deus quando nos encontrarmos face a face”, disse.

Oberlete Rodrigues, de 49 anos, veio pela primeira vez com dona Francisca Rodrigues, de 74 anos, para acompanhar a missa. Vizinha do prédio do Grupo Liberal, Oberlete soube pela sogra, que mora em Igarapé-Açu. “Vim a convite dela, geralmente vou no sábado. Gostei, a missa é rápida, tem poucas pessoas, e gostei porque onde está a palavra de Deus é um ambiente agradável. Se tem dois ou um falando sobre Deus, Deus está presente”, finalizou.

Dona Francisca Rodrigues toma conta de um sítio onde vive no interior, e é ministra aos domingos. Ela conta que gostou da missa e que o padre Wirenberg fala com propriedade sobre a palavra de Deus. “É minha primeira vez também, porque moro em Igarapé-Açu, e como ela (Oberlete) falou, onde tem a palavra de Deus, Ele está e a gente está também. E o padre fala muito bem. Agora toda vez que vir a Belém venho aqui”, concluiu.

A realização das missas aos domingos vem com o objetivo de estreitar os laços do grupo O Liberal com a comunidade do entorno. A celebração é aberta aos colaboradores, moradores das proximidades e todo interessado em participar, que apenas deve dirigir-se à portaria da empresa e pedir para fazer parte da celebração. A missa é realizada todos os domingos, das 11h às 12h ou às terças a partir das 15h, no hall de entrada do prédio, localizado na avenida Romulo Maiorana, bairro do Marco, em Belém.