No quarto domingo da Quaresma, missa em O Liberal fala de alegria e júbilo

Alegria e júbilo foram temas da missa do quarto domingo da Quaresma, chamado “Domingo Laetare”, realizada na sede do Grupo Liberal neste domingo (27). Próximo à Páscoa, o padre Wiremberg José destacou um trecho importante do capítulo 66 do livro Isaías: “Regozijai-vos com Jerusalém e alegrai-vos por ela, vós todos que a amais. Enchei-vos de alegria por ela, todos vós que por ela pranteastes; para que venhais a mamar e vos saciar dos seus peitos que consolam; para que sugueis e vos deleiteis com a grandeza da sua glória”.

Segundo ele, nada melhor que o jubilamento para celebrar este domingo, que também remete ao evangelho de São Lucas, capítulo 15, versículos um a três e 11 a 32. “Fala daquela história que nós já conhecemos, dos dois filhos: o mais novo, que pede a herança do pai, vai embora, gasta com prostitutas, acaba com tudo e depois volta arrependido; e o filho mais velho, que fica em casa, aquele que vivia obediente ao pai, cumpria todos os deveres de casa. Ele estava incomodado e o pai disse: ‘não, tudo que é meu é teu, mas era preciso festejar porque meu filho estava morto e voltou a viver’”, relembra.

Esta também é uma antecipação da alegria pascal, na opinião do padre, porque neste período é celebrada a vida em vista da ressurreição e os grandes mistérios da fé, os últimos momentos da vida de Cristo na terra. “Neste quarto domingo da quaresma é exatamente pensar que, apesar de tantos conflitos e situações humanas desumanizantes, que muitas vezes nós vivemos, devemos parar e pensar que Deus é pai, que Ele nos ama, que Ele é misericórdia, justiça, perdão e amor”, declara Wiremberg.

Embora estas palavras estejam “gastas no meio social”, diz o padre, para a igreja são caras e é preciso se preparar para a Páscoa e para o encontro com Deus. Daí surge a referência ao filho pródigo: “esta é a grande mensagem do abraço do pai, da alegria de estar aí junto”, pontua.