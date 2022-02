Missa em O Liberal destaca os principais atributos de Deus como o amor, o perdão e a compaixão

O Grupo O Liberal abre as portas semanalmente, das dependências do prédio para a realização da missa dominical. Neste domingo (20), a liturgia trouxe passagens bíblicas sobre os atributos de Deus como o amor, o perdão e a compaixão. E de como precisamos de uma espiritualidade muito profunda para conseguimos agir como Jesus Cristo agia e o padre Wirenberg reforçou, na homilia, a nossa realidade enquanto seres humanos e como podemos evoluir na fé.

Segundo o padre, “o evangelho é considerado radical, pois os atributos dados a Deus como amor, perdão, compaixão são difíceis de serem cumpridos por nós seres humanos. Aquilo que está escrito na palavra do Senhor é para quem vive ou viveu uma profunda espiritualidade. O evangelho será completamente pleno no céu. Na realidade humana, nós convivemos com pessoas no nosso trabalho, na nossa família, na nossa casa e nem sempre conseguimos agir da forma correta, da forma como agiria Jesus Cristo, por conta da nossa carnalidade”, destacou.

O padre ressaltou que “quando nós nos encontrarmos no céu, todas essas dimensões estão furadas porque não prevalece mais a carnalidade mas aquilo que está impresso na nossa alma. E todas essas confusões humanas, carnais é que geram em nós doenças psicossomáticas e afins. Essa é a grande chave do evangelho de hoje, o nosso lado humano. Precisamos entender que com a com a mesma medida que medimos os outros, nós também seremos medidos. E podemos sempre evoluir em vida, se a minha mente esta sadia, o meu corpo também está sadio”.

A dona de casa Terezinha Saraiva Carvalho é do Rio de Janeiro e está passando um tempo em Belém. Ela reafirma as palavras do padre e fala da importância desse momento para a comunidade em torno do jornal O Liberal. “A palavra de hoje vem em boa hora, a fé é a nossa força, é o que nos mantém vivos principalmente neste momento tão difícil de pandemia. É muito importante ter um momento como esse para quem mora aqui perto e não pode ir para outras igrejas”, afirmou.

A realização das missas aos domingos vem com o objetivo de estreitar os laços do grupo O Liberal com a comunidade do entorno. A celebração é aberta aos colaboradores, moradores das proximidades e todo interessado em participar, que apenas deve dirigir-se à portaria da empresa e pedir para fazer parte da celebração. A missa é realizada todos os domingos, das 11h às 12h ou às terças a partir das 15h, no hall de entrada do prédio, localizado na avenida Romulo Maiorana, bairro do Marco, em Belém.