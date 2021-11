Missa em O Liberal celebra o início do Advento

No primeiro domingo do Advento, neste 28 de novembro, o Padre Cláudio Pighin trouxe para a missa dominical comumente celebrada na sede de O Liberal, a homilia sobre o início do novo ano litúrgico em que os cristãos se preparam para a celebração do nascimento de Jesus Cristo, o Natal. O sacerdote destacou que a melhor forma de cada pessoa se preparar para o Natal é através da oração e do cuidado com o próprio comportamento.

O Advento acontece nos quatro domingos antes do Natal, que, este ano, acontece em 28 de novembro e nos dias 5, 12 e 19 de dezembro.

“Começa o novo ano litúrgico com o primeiro domingo do Advento, isto é, tempo de preparação ao Santo Natal. E a palavra de Deus chama a atenção para fazer uma vigilância, erguer a cabeça, quer dizer, temos que nos concentrar para essa nova vinda de Jesus. Como? Através de comportamentos adequados: evitar a embriaguez e situações de ódio e ruptura, procurar, através da oração, a contemplação dessa grande verdade”, disse Pighin.

Ainda, ele lembrou que Jesus vai libertar a todos e trazer o sentido verdadeiro da vida Nele. “Nesses quatro domingos que antecedem o Natal se em como acolher Jesus na nossa vida? Através de vigilância (comportamento) e oração”.

A missa no hall de entrada de O Liberal é aberta ao público e acontece todos os domingos, seguindo as normas de segurança de prevenção do novo coronavírus.