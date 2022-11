Missa em O Liberal aborda 'o projeto de Deus, reino dos céus e o tempo de Jesus'

A tradicional missa de domingo, 13, celebrada na sede do Jornal O Liberal, na avenida Rômulo Maiorana, começou por volta de 11h. A celebração é referente ao 33° domingo do tempo comum, com o tema: "Permanecer firme na ação e no testemunho". Presidida pelo padre Cláudio Cláudio Pighin, após os ritos iniciais com os cânticos e louvores, as leituras ficaram por conta da participação das crianças, lendo a "Leitura da profecia de Malaquias" e "Leitura da segunda Carta de São Paulo aos Tessalonicenses".

Durante a homilia, o padre Cláudio propôs uma reflexão sobre o tempo de Jesus, segundo o evangelho de São Lucas. "Não sejam enganados. O verdadeiro templo é Jesus. Muitas pessoas gostariam de se aproveitar em nome de Jesus. Mas não é Jesus. O evangelho disse 'não podemos ser enganados'. Falou de guerras, todos os eventos extraordinários que ameaçam a sociedade. Mas o projeto de Deus não será prejudicado" disse.

"O projeto de Deus, é o reino de Deus. Que está em Jesus, vai continuar. Precisamos pôr confiança no reino de Deus e em jesus", finalizou o padre.

A missa no hall de entrada da sede do Grupo Liberal, oportuniza não só os funcionários, mas a comunidade do bairro e adjacências ouvir a palavra de Deus.