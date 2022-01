Missa em ação de graças marca 92 anos do Pão de Santo Antônio nesta quinta (13)

A emoção tomou conta dos participantes da missa em ação de graças celebrada nesta quinta-feira (13), pela manhã, para comemorar o transcurso de 92 anos da fundação da Instituição da Pia do Pão de Santo Antônio, no bairro do Guamá. A cerimônia religiosa foi presidida pelo cônego Vladian Alves, e reuniu a diretora-presidente da instituição Maria Ruth Lobato, a diretora administrativo Socorro Morgado, outras dirigentes da Casa e senhoras hospedadas no Pão de Santo Antônio.

Na Homilia, o cônego Vladian enfatizou o papel social desenvolvido pelas voluntárias e funcionários da instituição em prol de pessoas que necessitam não apenas de um teto mas do afeto na terceira idade. O cônego tem, inclusive, uma relação afetuosa com o Pão de Santo Antônio.

“Aos nove, dez anos, eu fui coroinha aqui, no Pão de Santo Antônio. Na época, com as irmãs Capuchinhas que moravam aqui. Eu fiz Primeira Comunhão, minha Crisma, fui catequista aqui nesta Casa e, depois, me tornei sacerdote”, relembrou o cônego Vladian. Ele foi ordenado padre por dom Vicente Zico na Catedral Metropolitana, mas a primeira missa celebrada pelo cônego se deu no Pão Santo Antônio.

O Pão de Santo Antônio é uma instituição privada sem fins lucrativos, cuja capela é subordinada à Paróquia de Santa Maria Goretti. O Pão atende 60 pessoas a partir de 60 anos de idade. “É com muito prazer que estamos festejando os 92 anos da criação do nosso Pão de Santo Antônio, “enfatizou a diretora-presidente Maria Ruth Lobato.