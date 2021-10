Missa e carreata celebram São João Paulo II em Belém

Há 43 anos, Karol Józef Wojtyla se tornava o Papa João Paulo II. Após o falecimento foi canonizado, em 2014, tornando-se santo da igreja católica. O legado de evangelização e proximidade com a juventude fez com que a Comunidade Católica da Juventude, na Pedreira, fundasse a igreja com seu nome, que há 7 anos realiza festividade em sua homenagem.

Neste domingo (24), 3° dia de festividade de São João Paulo II, celebram o início do seu pontificado, com uma missa e carreata até a praça batista campos. Nicholas Mota, coordenador da festividade 2021, relembra que devido a pandemia de Covid-19, a festividade do ano passado precisou ser online: pregações, shows e missas e que somente a união permitiu à comunidade passar pelos períodos de restrição, para hoje estarem juntos.

"Para a comunidade é o início de um novo tempo, e o primeiro evento presencial desde o início da pandemia. Esperamos que em breve possamos estar juntos novamente, fora desse cenário. Pela união da comunidade conseguimos atravessar a pandemia, mesmo online, mantemos todo mundo motivado", explica.

A igreja fundada em 2015 tem uma relíquia de primeiro grau, um relicário no altar, protegido por um vidro, com a gota de sangue do Papa João Paulo, enviado pelo próprio Vaticano, é o que explica Fernando Santos, coordenador da comunidade.

"Comunicamos ao vaticano que faríamos uma igreja na Amazônia em homenagem ao Santo Papa. Quando souberam enviaram essa relíquia de primeiro grau", relembra.

Fernando conta que seguem os passos do Santo que sempre trabalhou com a juventude e foi um apreciador das artes, por isso, a festividade envolve muito desta natureza.

"Ele trabalhou muito com a juventude, foi um papa peregrino. É o que seguimos. Alegria e a missionaridade... Pensamos em pregações, shows porque ele gostava muito de artes, por isso fizemos a 'Noite dos santos', todo ano tem espetáculo, dança, música, adoração. 400 pessoas frequentam a igreja, mas com a pandemia precisamos reduzir a capacidade para 25%, respeitando os protocolos contra a covid", ressalta.

Convite

Nicholas Mota faz um convite à comunidade, a participar da festividade que segue até dia 31, e explica o "Alegra-te", ação que encerra a programação com peregrinação pelo bairro, panfletagem, músicas e também ação social no estacionamento da Igreja.

" O 'Alegra-te' é o último dia, é o evento social, com distribuição de brinquedos, cesta básica, roupas. E reforça os objetivos da festividade: evangelizar, tomar o santo mais conhecido pelas pessoas e concluir as obras dessa igreja, pois falta concluir a sacristia, capela e o espaço para as crianças. A festividade acaba, mas nosso trabalho não, pois desenvolvemos ao longo de todo o ano ações na Ilha de Cotijuba, em lar de idosos, e aqui na comunidade do bairro que precisa de muito atenção", finaliza.

Após a missa, os devotos de são João Paulo saem em carreata da Igreja, localizada na travessa Mauriti, entre avenida Marques de Herval e Visconde de Inhaúma. O trajeto segue pela: Alcindo Cacela, Antônio Barreto, Doca, Boulevard Castilho França, Presidente Vargas, Serzedelo Corrêa, Pariquis, Padre Eutiquio, encerrando na Tamoios ao lado da Praça Batista Campos.