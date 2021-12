Missa dominical evidencia a fé e a solidariedade no Natal

Na última celebração dominical antes do Natal deste ano, o padre Cláudio Pighin destacou na homilia o verdadeiro sentido do Natal, que deve ser vivido priorizando o cuidado com o próximo principalmente com as pessoas mais necessitadas. A missa foi celebrada no hall do jornal O Liberal, na manhã deste domingo, 19.

“Somos convidados neste natal a sentir a presença de Deus. Quantas pessoas precisam ser acolhidas? Devemos ir ao encontro delas”, disse o sacerdote ressaltando que, diante das restrições impostas pela pandemia da Covid-19, reforçou a importância de lembrar das pessoas que não têm o que comer, que estão doente ou sem perspectivas e de procurar ajuda-las da maneira que for possível.

Ele lembrou a passagem da bíblica em que Isabel recebeu a visita de Maria, prima dela, quando ambas estavam grávidas e, ao ver a mãe de Jesus, testemunhou que ficou “repleta o Espírito Santo”, “isso significa que Isabel ficou cheia de Deus” em seu coração e espírito. “Ela disse: ‘Eu fiquei feliz até a criança do meu ventre sussurrou de alegria’. Quer dizer, toda a vida começou a ficar alegre”.

Padre Pighin orientou que as pessoas não se excedam em “consumismo e barulho” neste Natal, mas, mesmo que comprem presentes e participem de festas, deem “importância à contemplação de Deus, que nasce mais pelas pessoas sem esquecer de ninguém”.

“Jesus nasceu em um presépio (...) Se quisermos contemplar o nascimento de Jesus é a partir das coisas simples”, completou. “Seria interessante viver esse presépio quando formos acudir uma pessoa que, às vezes, não tem nada, está despojada de tudo. Aí nela está a presença de Jesus, o Natal verdadeiro.