Missa dominical de O Liberal traz reflexão sobre a importância da constante transformação

Mais um domingo em que o Grupo Liberal promove uma missa realizada em sua sede, na avenida Romulo Maiorana. A celebração começou às 11h e foi presidida pelo Wiremberg José, com todos os cuidados de segurança determinados pela Organização Mundial de Saúde (OMS). Na ocasião, as principais reflexões instigadas pelo padre era sobre a importância das pessoas conhecerem a alegria do ‘vinho novo’. Ou seja, da transformação pessoal em coisas boas através da fé.

Segundo o padre, “precisamos nos fixar na ideia de que nunca nos falte na vida, a alegria do ‘vinho novo’. O que seria isso? Diante de tantas amarguras que trazemos na vida, não apenas em decorrência da pandemia da covid-19, mas também com as tribulações do dia a dia, que a gente nunca perca a capacidade de se unir a Jesus Cristo e deixar que nós sejamos transformados em coisas boas. Para que possamos viver dias melhores”, afirmou.

Ele ressaltou a importância do evangelho na vida dos cristãos. Mas principalmente, que a prática é que fará a diferença nos hábitos das pessoas. A dona de casa, Joana Barbosa, concordou completamente com a mensagem levada pelo padre. Frequentadora assídua das missas do O Liberal, ela não esconde a gratidão em momentos como esse. “Esse momento é muito bom, é muito gostoso estar aqui todos os domingos. Eu sou uma das primeiras pessoas a frequentar a missa do O Liberal, há cinco anos, sempre assídua. Eu precisei operar minha perna e fiquei um tempo distante, mas na mesma hora que me recuperei voltei. É só atravessar a rua da minha casa e eu estou aqui, isso é muito bom. Nossa fé tem que prevalecer sempre, independentemente da situação, precisamos e podemos sempre ser melhores do que ontem”, declarou.

A missa no hall de entrada de O Liberal é aberta ao público e acontece todos os domingos, seguindo as normas de segurança de prevenção do novo coronavírus.