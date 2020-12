Missa do Natal do Senhor reúne fiéis na Catedral Metropolitana

Com a capacidade limitada a 160 vagas - por respeito a protocolos contra a Covid-19, a missa Natal do Senhor na Catedral Metropolitana da noite deste domingo, 25, Dia de Natal, registrou a lotação completa, presidida pelo cônego Roberto Cavalli Júnior, que em sua homília convocou os fiéis a viverem a simplicidade.

"Nós precisamos buscar Deus de forma simples em nossa vida. Deus nos ama e não desiste de nós, o amor de Deus por nós é incondicional e esse amor de Deus faz com que ele envie o seu Filho Unigênito para vir habitar entre nós, para nos trazer a luz", afirmou o religioso.

O cônego acrescentou que "Jesus Cristo é a luz do mundo, é a luz que vem nos tirar das trevas, que nos chama para uma vida sem pecado, sem ódio e sem violência, para uma vida de amor e de paz. Mas é preciso por Deus em nossas vidas. Deus não é complexo não é preciso esperar uma manifestação extraordinária para começar a viver com Deus. Ele está exatamente nas coisas mais singelas que muitas vezes passam despercebidas e então Deus passa despercebido", advertiu o cônego Roberto Cavalli Jr, que ainda lembrou a imagem do presépio e a extrema simplicidade em que aconteceu o nascimento de Jesus Cristo. "É bonito contemplarmos essa simplicidade de Jesus que vem para habitar entre nós", acrescentou o cônego.

A missa Natal do Senhor começou às 19h, e era evidente a maior presença de casais e de grupos familiares, todos usavam as máscaras obrigatórias. "Nós moramos próximo daqui, e frequentamos a Sé. Viemos pedir paz, amor e esperança neste Natal'', afirmou a pedagoga Márcia Souza ao lado do esposo, Dédson Cunha, que se apresentou como empreendedor.

Um pouco antes da hora da comunhão, o narrador da celebração orientou os fiéis, que quisessem comungar, a permanecerem sentados que o padre levaria a hóstia até elas. Então, as pessoas acenavam e o religioso se aproximava delas e dava a hóstia, sem que houvesse aglomeração entre o público.

Neste Domingo de Natal, a Catedral Metropolitana teve missas às 7h, 9h, 11h e a das 19h. Amanhã, sábado (26) haverá missas a partir das 19h; no domingo, as celebrações serão às 7h, às 9h, 11h, 17h e às 19h. No dia 31 de dezembro de 2020, a Catedral terá uma celebração especial e a Benção do Santíssimo , às 19h, e em seguida, a missa solene às 20, presidida pelo arcebispo metropolitano de Belém, dom Alberto Taveira.