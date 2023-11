Missa do Grupo Liberal deste domingo (19) fala sobre a capacidade de amar

O Grupo Liberal realizou a tradicional Missa Dominical em sua sede, na manhã do dia 19. Na celebração, o padre Cláudio Pighin continuou sua reflexão sobre a Parábola dos Talentos, presente no Evangelho de Mateus, e explicou a sua aplicação para o cotidiano dos fiéis. Ele explicou que os “talentos”, como eram denominadas as moedas da época em que Jesus contou a parábola aos discípulos, hoje entendemos como a “capacidade e coragem de amar”.

VEJA MAIS

Nesta Parábola, Jesus conta que um homem saiu de viagem e entregou seus bens a três servos. Cinco moedas para um deles, dois para outro e um para o último. Os dois primeiros dobraram os bens, enquanto o último escondeu o talento em um buraco no chão. ao chegar da viagem, o homem ficou feliz com a atitude dos dois primeiros e, por outro lado, furioso com a ação do último, de não ter aplicado suas moedas: “Pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado”, diz a Passagem.

O Padre afirmou, durante a homilia, que na verdade, o Evangelho deste domingo é uma exaltação ao Amor: “quem ama, não tem medo de tomar decisões, é corajoso, arrojado,”. E os Cristãos não podem ter medo de orar e adorar ao Senhor pois ,assim, o amor se multiplica: “tem Cristãos que pensam assim… que só precisam fazer algumas coisinhas, aqui e acolá…colocam tudo para escanteio. No entanto, para ser Cristão, precisa-se viver todos os dias no Amor”.

Os dias atuais também fizeram um paralelo com a Primeira Leitura, que retratou a importância da mulher para a sociedade à época: “Uma mulher forte, quem a encontrará? (...) Abre as mãos ao necessitado e estende suas mãos ao pobre. (...) Proclamem o êxito de suas mãos, e na praça louvem-na as suas obras!”. De acordo com o religioso, a mulher é um ponto de extrema importância para o Cristianismo e, por isso, foi exaltada na Leitura do dia: “Hoje temos essa missão de exaltar a mulher em todas as praças, e a praça principal da atualidade é a internet. Nos conteúdos da internet, a mulher é objetificada, e isso não pode acontecer”, afirmou. “Isso também é amor. É a forma de exaltar o Amor que vem de Deus em todas as suas formas”.

A missa do Grupo Liberal é aberta ao público e ocorre todos os domingos, às 11h, na sede da empresa, localizada na avenida Rômulo Maiorana.