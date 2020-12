Missa do Galo é celebrada na Catedral da Sé com restrições sanitárias e público reduzido

A tradicional Vigília de Natal, também conhecida como Missa do Galo, iniciou há pouco, às 20h desta quinta-feira (24), na Catedral da Sé, no bairro da Cidade Velha, em Belém. Presidida pelo arcebispo metropolitano Dom Alberto Taveira Corrêa, este ano, por conta da pandemia de coronavírus, a liturgia especial, que celebra o nascimento de Jesus Cristo segundo o calendário gregoriano, terá restrições de público por conta da pandemia da covid-19. Mesmo assim, a capacidade reduzida da catedral já foi atingida e muitos fiéis estão presentes para acompanhar a missa.

Para garantir um lugar na celebração de Natal, várias pessoas chegaram bem mais cedo à Catedral da Sé. Por volta das 19h, já havia poucos lugares disponíveis. Na entrada, os fiéis são orientados a usar álcool em gel para higienização das mãos. Dentro da igreja, os assentos foram marcados, respeitando o distanciamento mínimo de 1,5 metros. "Desde a retomada das celebrações, que aconteceu em junho, nós estamos obedecendo todos os protocolos para vivermos este tempo, que é um tempo difícil. Muitas vezes temos que mandar até as pessoas irem pra casa por falta de espaço. Procuramos ser fiéis àquilo que pedem as orientações", disse o cônego Roberto Cavalli.

Durante a celebração, a mensagem principal, que dá a tônica da santa missa, remete ao nascimento do menino Jesus, "que vai nascer, nos trazendo luz". A primeira leitura da noite é a palavra do profeta Isaías, que diz: "aqueles que estavam nas trevas encontraram a luz". "Jesus é a luz que nos tira das trevas, nos dá um novo caminho, nos convida à esperança de um mundo de paz, de amor e de justiça. Na simplicidade nós encontramos a grandeza de Deus" completou o cônego.

A aposentada Maria das Graças chegou mais cedo à catedral, por volta das 18h30, para garantir um lugar. Ela conta que veio agradecer por ter a família com saúde neste Natal. "Foi um ano muito difícil, eu peguei essa doença, fiquei internada. Meu filho também ficou mal. Hoje estamos todos curados. E eu vim aqui agradecer por isso e celebrar o nascimento de Jesus", afirmou.

A celebração iniciou com a entrada do menino Jesus, e se encerra à meia noite, com a ida ao presépio. No dia 25, no início da manhã, haverá a Missa da Aurora. E, ao longo do dia, a Missa do Natal do Senhor. Toda a programação será transmitida pelas redes sociais das paróquias. As celebrações na Catedral presidida pelos bispos serão transmitidas pela TV Nazaré, canal 30.1 e pelas redes sociais da Arquidiocese, Fundação Nazaré e Catedral.