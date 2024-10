Missa deste domingo (20) na sede do grupo O Liberal exalta o ato de servir

Na manhã deste domingo (20), ocorreu a 29ª Missa do Domingo do Tempo Comum, na sede do O Liberal, no bairro do Marco. No evangelho, Tiago e João pedem a Jesus: 'Deixa-nos sentar um à tua direita e outro à tua esquerda'. A celebração, que ocorre semanalmente e é aberta ao público, foi conduzida pelo padre Cláudio Pighin e, neste domingo (20), teve como foco o ato de servir, como um chamado de Jesus aos fiéis.

(Foto: Ivan Duarte)

O 'servir a todos' foi destaque no Evangelho de Marcos 10, 35-45.

'O contexto é o caminho de Jesus para Jerusalém, onde Ele será condenado e crucificado. Ele estava consciente disso; porém, os discípulos não compreendiam, conforme o pedido que Lhe foi feito. O verdadeiro poder de Jesus é fazer participar do Seu calvário como resgate da humanidade. Não tem nada a ver com a distribuição de lugares de honra, típica da sociedade de ontem e de hoje. A lógica que toma conta do nosso convívio, o que está em alta, é o que mais vale hoje. Para Jesus, é exatamente o contrário: aquele que está em baixa é o que conta' , explica o religioso.

Além disso, o “Dia das Missões” foi celebrado. Esse evento anual realizado pela Igreja Católica ressalta o compromisso de evangelizar e expandir a mensagem de Cristo ao redor do mundo. A data, marcada por missas e eventos, visa conscientizar os fiéis sobre a importância de apoiar o trabalho missionário espiritual.

O sacerdote também destacou a importância de olhar para o próximo. 'Deixar espaço para o outro e voltar o olhar para ele, ajudando-o, permite que se sonhe com uma vida eterna', disse ele.