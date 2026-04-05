Missa de Páscoa reúne fiéis na sede do Grupo Liberal e reforça mensagem de fé e renovação

A celebração da Páscoa reuniu dezenas de fiéis na manhã deste domingo (5), na sede do Grupo Liberal, localizada no bairro do Marco, em Belém. A missa foi conduzida pelo padre Claudio Pighin e contou com a presença de famílias, idosos e crianças, em sua maioria moradores da própria região.

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Durante a celebração, o sacerdote destacou a importância da ressurreição de Jesus Cristo como fundamento da fé cristã, convidando os presentes a refletirem sobre o significado espiritual da data. Em sua homilia, baseada no trecho bíblico de João 20, 1-9, padre Claudio enfatizou que a ressurreição vai além de um evento histórico e exige uma experiência profunda de fé e amor.

“Depois do grande silêncio do sábado que turbou e continua turbando ainda hoje a vida das pessoas, veio a ressurreição do Cristo que ilumina a nossa história. A ressurreição de Jesus Cristo é o centro da fé”, afirmou.

O religioso também chamou atenção para as dificuldades enfrentadas pelos próprios discípulos de Jesus em compreender o acontecimento. Ele disse que sentimentos como tristeza, desânimo e apego às experiências terrenas podem limitar a percepção da fé. “Somos capazes de fazer celebrações, fazer sepulcros, mas nada além disso. Por isso, vivemos incrédulos”, disse.

Fiéis acompanham missa de Páscoa no Grupo Liberal (Foto: Igor Mota/O Liberal)

Ao comentar a passagem bíblica em que dois discípulos correm ao sepulcro, padre Claudio ressaltou a importância de respeitar o tempo de cada pessoa na vivência da fé. “Na nossa caminhada de fé, tem uns que têm a capacidade de andar mais depressa que outros. Porém, o que importa é respeitar os tempos de cada um”, destacou.

A reflexão também abordou o papel do amor como elemento essencial para compreender a ressurreição. “Para compreender a ressurreição, é preciso passar pelo amor de Deus como verdadeiro dom. É essa experiência do amor que nos abre os olhos e a mente para a verdadeira vida”, afirmou.

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O sacerdote ainda reforçou que a ressurreição representa uma inversão da lógica humana de julgamento. “Os homens condenaram Jesus com a cruz. No entanto, Deus o aprovou através da sua ressurreição. Isso significa que as nossas maneiras de avaliar não são as mesmas de Deus”, explicou.

Encerrando a celebração, padre Claudio Pighin convidou os fiéis a refletirem sobre a forma como vivem a Páscoa no cotidiano. “Nem sempre a fé é fácil, e nem sempre vive de resultados. Às vezes é pesada, é ofuscada, mas a ressurreição de Cristo nos guia e nos conforta”, concluiu, desejando a todos uma Páscoa marcada pela renovação espiritual e por uma vida mais próxima de Deus.